Un chien perdu dans les montagnes pendant 2 semaines survit miraculeusement et retrouve ses propriétaires grâce à un couple de médecins

Cela faisait 2 semaines que la famille de Neesha attendait son retour. La chienne s’était égarée dans les montagnes, mais elle a été retrouvée le weekend dernier par un couple de randonneurs.

Harley, un Berger Allemand, et Neesha, une chienne Golden Retriever de 8 ans, accompagnaient leurs maîtres lors d’une promenade dans la région montagneuse de Wicklow, dans l’Est de l’Irlande, quand les 2 canidés ont échappé à leur surveillance. Ils se sont lancés à la poursuite d’un cerf et ont disparu, rapporte RTE.

Si Harley a réussi à retrouver le chemin de la maison le lendemain, Neesha, elle, restait introuvable. Sa famille était très inquiète et se demandait si elle allait pouvoir survivre dans des conditions aussi difficiles.

Retrouvée par des médecins en randonnée

2 semaines se sont écoulées depuis la disparition de l’animal, jusqu’à samedi dernier (6 février). Ce jour-là, Jean-François Bonnet et Ciara Nolan, tous 2 médecins, pratiquaient la randonnée sur la montagne Lugnaquilla dans le comté de Wicklow, quand ils ont aperçu une chienne transie de froid et extrêmement faible. Elle n’avait même plus la force d’aboyer.

Le couple l’a habillée d’un manteau pour la réchauffer, lui a donné à manger, puis Jean-François Bonnet l’a portée durant toute la descente.

A la maison, ils ont continué de prendre soin d’elle et ont appelé une association, qui s’est mise à la recherche de ses propriétaires.

Ces derniers, les Goetelen, ont été contactés pour apprendre la merveilleuse nouvelle. Neesha est revenue chez elle et a retrouvé les siens.

La famille de la chienne a chaudement remercié les 2 médecins, qui ont été en première ligne durant la crise sanitaire et viennent ainsi de sauver une autre vie.