Un chien passe 11 années de sa vie dans un refuge avant de recevoir le plus beau des cadeaux

C’est en 2012 que l’adorable Pitufo est arrivé dans un refuge argentin, le Hogar Corazón. À l’époque, le chien était âgé de 5 ans. S’il a tout de suite fait l’unanimité parmi les bénévoles, il était difficile d’en dire autant pour les visiteurs du refuge…

Une adoption difficile

« Comme nous étions une petite association, nous n'avions pas beaucoup de visibilité et les réseaux sociaux ne nous apportaient pas grand-chose, explique Silvina, cofondatrice du refuge, à The Dodo. Il était très difficile pour nous de trouver des foyers pour nos chiens. »

Hogar Corazòn Animal / Facebook

Pitufo souffrait du manque de visibilité de son refuge, mais également de son âge, jugé déjà trop avancé pour bon nombre de visiteurs. Et même si certains d’entre eux se montraient intéressés, ils ne répondaient pas vraiment aux exigences de Silvina.

En effet, pour la bonne samaritaine, trouver une famille parfaite pour ses chiots a toujours été une mission de la plus haute importance. « Je suis très stricte avec les foyers auxquels je confie mes chiens, a-t-elle confié. Je les considère comme mes propres enfants, et je ne confierais pas mes enfants à n'importe qui. Je cherche toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. »

Une décennie d’attente

C’est donc au bout de 11 ans d’efforts que le souhait le plus cher de Pitufo s’est enfin réalisé. Le 9 août dernier, le canidé a rencontré la famille de ses rêves : un couple aimant, nommé Estefanía et Sebastían. En plus d'une maison confortable, Pitufo a gagné 2 parents extraordinaires et une petite sœur féline !

Hogar Corazòn Animal / Facebook

Étant donné que Pitufo avait passé toute sa vie au refuge, Estefanía et Sebastían s'attendaient à ce que le chien ait du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Or, le toutou les a surpris… « Pitufo n'a jamais eu de famille, nous savions donc que l'adoption pourrait être difficile, mais cela n'a pas été le cas. Il s'est tout de suite attaché à nous et à sa sœur », ont déclaré ses nouveaux maîtres.

Un sourire indélébile

Aujourd’hui, cela fait quelques semaines que Pitufo a rencontré sa famille, mais Estefanía et Sebastían ont l'impression qu'il a toujours été à leurs côtés. Il passe désormais ses journées à se promener et à faire des câlins, et cet adorable toutou ne peut s'empêcher de sourire !

Hogar Corazòn Animal / Facebook

Silvina regrette de ne plus voir son Pitufo dans le refuge, mais elle est ravie que le petit bonhomme ait enfin trouvé son bonheur. « C'était la meilleure décision, admet-elle, parce que maintenant, Pitufo est incroyablement heureux. »