Un chien parcourt une cinquantaine de kilomètres coincé dans le moteur d'une voiture (vidéo)

Le 20 avril dernier, Carrie Gillapsie se rendait au travail, dans l’État du Kansas (États-Unis). Ce devait être une journée comme une autre, et pourtant, elle fut témoin d’une scène particulièrement choquante en se retrouvant sur le parking de son entreprise, rapporte le New York Post.

Des gémissements inquiétants

Ce jour-là, la journaliste a entendu des gémissements en provenance d’un véhicule, sans savoir qui les émettait. Elle a contacté Ashley Newman, conductrice de la voiture, afin qu’elle la déverrouille et qu’elle ouvre le capot.

@carrie.gillapsie / TikTok

À ce moment-là, Carrie a surpris « 2 petits globes oculaires » en plein milieu du moteur : un chien était piégé à l’intérieur. Il était probablement resté là pendant une trentaine de minutes (soit une cinquantaine de kilomètres), mais il était toujours vivant. Un miracle !

Mais Carrie et Ashley n’ont pas eu le temps de se réjouir : elles savaient qu’elles devaient le faire sortir de là le plus rapidement possible. Or, elles ne savaient pas comment procéder. Elles ont donc contacté leurs collègues, et c’est Dennis Miller, technicien en mécanique, qui a extirpé le chien du moteur.

@carrie.gillapsie / TikTok

« Nous avons pu le libérer. C’était un grand soulagement. J’ai moi-même un chien. J’ai pensé à ce que je ressentirais si elle disparaissait », a confié Dennis. Suite à cela, BonBon a été amené au Kansas City Pet Project, une association de protection animale.

BonBon a retrouvé sa maîtresse

Pendant ce temps, Ashley parcourait Facebook pour voir si un chien avait disparu près de chez elle. Elle a rapidement trouvé un avis de recherche concernant BonBon, et a ainsi pu aider une habitante du comté de Johnson à retrouver son animal.

@carrie.gillapsie / TikTok

« J'ai fait défiler la page et j'ai vu la photo des propriétaires qui cherchaient leur chien depuis quelques jours, explique Ashley. J'ai contacté la propriétaire. Elle était émue, mais très reconnaissante. Le petit chiot est de retour à la maison avec sa mère. »

BonBon est enfin rentré à la maison. Malheureusement, il devra peut-être subir une amputation de la queue et une opération des pattes suite à sa mésaventure. Pour financer ses soins, une cagnotte en ligne a été créée.