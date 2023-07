Un chien paralysé des pattes arrière n'avait que 10% de chances d'en retrouver l'usage, les vétérinaires relèvent le défi

Blessé à la colonne vertébrale, un chien avait perdu l’usage de ses pattes arrière et les vétérinaires estimaient que ses chances de se remettre à marcher étaient très faibles. Malgré tout, praticiens et famille étaient déterminés à tout tenter.

Noodles a retrouvé sa capacité à marcher, chose impensable 3 années auparavant. Ce chien de 7 ans a, en effet, déjoué les pronostics pessimistes exprimés après sa blessure survenue en 2020, rapportait le Columbia Basin Herald.

Ce soir-là, le croisé Teckel / Schnauzer accompagnait ses propriétaires Suzanne et Tony McBride, qui habitent Spokane dans l’Etat de Washington (Etats-Unis), à une réunion de famille à l’occasion de Thanksgiving.

Au moment de monter dans la voiture pour rentrer à la maison, le canidé était incapable de sauter sur la banquette arrière comme il avait l’habitude de le faire. Le couple avait alors mis cela sur le compte de la fatigue après avoir passé toute la soirée à jouer. Le lendemain matin, Noodles s’était arrêté net devant l’escalier, ne pouvant gravir les marches.

Les McBride l’avaient alors emmené aux urgences vétérinaires, où on leur a conseillé de le faire examiner au centre hospitalier universitaire vétérinaire de la WSU (Université de l'État de Washington).

Une IRM a révélé que le chien souffrait d’une hernie discale. Il avait perdu toute sensation et toute mobilité au niveau de ses pattes arrière. Les vétérinaires ont expliqué à ses maîtres que sans chirurgie, ses chances de retrouver la capacité de marcher n’étaient que de 10%. Elles étaient de l’ordre de 50% en cas d’opération.



Columbia Basin Herald

« Il ne faisait aucun doute dans mon esprit que nous voulions la meilleure médecine et la meilleure technologie disponibles pour aider ce petit chien », raconte Tony McBride.

Des progrès constants

L’opération s’est parfaitement déroulée et il n’y a eu aucune complication. Plusieurs jours plus tard, néanmoins, il ne pouvait toujours pas bouger les pattes arrière. Puis, lors de l’examen de contrôle réalisé après 6 semaines, les choses se sont améliorées ; il y avait désormais un peu de mouvement dans les membres paralysés de Noodles. Ce qui permettait à la famille et aux vétérinaires de renouer avec l’espoir et d’afficher un optimisme prudent.

A lire aussi : Chaque jour, cette chienne prouve son amour envers son voisin canin en lui offrant un tendre baiser depuis sa fenêtre (vidéo)

Le courageux chien a continué de progresser par la suite grâce aux exercices, séances d’hydrothérapie et d’acupuncture, promenades avec un harnais et des chaussons spéciaux notamment.

La démarche de Noodles est aujourd’hui encore un peu chancelante. Tony McBride la compare, en plaisantant, à celle d’un « marin ivre ». Le chien est toutefois maintenant capable de se déplacer alors que cela relevait du rêve inaccessible par le passé.