Un chien errant malade et paralysé des pattes arrière voit sa vie changer de cap en arrivant au refuge

Joey Turbo ne veut plus s’arrêter de courir depuis qu’on a donné un chariot sur-mesure à ce chien ayant perdu l’usage de ses pattes arrière. Le canidé est plus que ravi de pouvoir à nouveau jouer avec ses congénères sans se laisser distancer. C’est même lui qui mène la cadence désormais. Une belle revanche sur le sort pour ce brave toutou avec lequel la vie n’avait pas toujours été tendre.

Là où il passe, Joey Turbo fait en sorte que l’on remarque sa présence. Cet adorable chien bas sur pattes donne souvent de la voix et court partout et à toute vitesse. La paralysie de ses pattes arrière n’est pas un frein pour lui, encore moins depuis qu’on l’a équipé d’une paire de roues.

Ce joyeux canidé revient de très loin. Il a désormais la vie heureuse qu’il mérite grâce aux bénévoles du refuge l’ayant admis et sauvé de l’errance, comme le raconte CBS News.



Riverdale Animal Shelter

Joey Turbo était particulièrement mal en point à son arrivée au Riverdale Animal Shelter, structure d’accueil située à Brighton dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis).

Le croisé Teckel souffrait notamment de multiples problèmes dentaires, avait le poil très sale et emmêlé, et avait perdu l’usage de ses pattes arrière. Malgré toutes ces difficultés, il faisait montre d’une joie de vivre, d’un courage et d’une détermination exceptionnels.

Au refuge, on pense que sa paralysie est la conséquence soit d’un traumatisme ayant endommagé sa colonne vertébrale, soit d’une hernie discale. Cette dernière cause généralement de vives douleurs, mais Joey Turbo n’a jamais paru endolori.



Riverdale Animal Shelter

Soigné, équipé et adopté

L’équipe de du Riverdale Animal Shelter s’est mobilisée pour faire en sorte qu’il se sente aimé et ne manque de rien. Il a été nettoyé, soigné, nourri et choyé, et l’animal s’est totalement transformé au cours de son séjour au refuge. Récemment, il s’est vu offrir un chariot sur-mesure. La paire de roulettes a redonné à Joey Turbo la mobilité et la liberté dont il était privé depuis si longtemps, et il a rapidement appris à s’en servir pour courir avec les autres chiens.

A lire aussi : Ce chien adopté au refuge est un pro du skate électrique à une roue et ne boude pas son plaisir (vidéo)

Les bénévoles ont fini par trouver une famille aimante pour Joey Turbo, qui a ainsi pu quitter le refuge et découvrir sa nouvelle maison. Il ne s’arrêtera pas de gambader de sitôt.