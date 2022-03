Un chien loup a pris l'habitude de réveiller la maison avec des hurlements en espérant que ses copains l'imitent ! (vidéo)

Une vidéo est devenue virale sur TikTok. Et pour cause, un chien-loup commence à pousser un hurlement dans la maison, et est aussitôt suivi par ses 2 autres compagnons. Une véritable chorale canine !

Préparez vos oreilles, car vous êtes sur le point d'écouter le dernier single du trio de chanteurs « Awhooo Crew ». Ce nom a été donné aux 3 chiens par une utilisatrice de TikTok, connue sous le pseudonyme @angelarmcg. La propriétaire des boules de poils documente certains de leurs comportements les plus uniques sur son compte, rapporte Yahoo! News.

Au cours du mois de mars 2022, elle a filmé une scène désopilante. Un matin, son chien-loup, prénommé Bow, était déterminé à réveiller la maisonnée. Les 2 autres chiens, confortablement installés dans la même pièce, profitaient encore des bras de Morphée.

Près de 29 millions de vues sur TikTok

Allongé dans un fauteuil, Bow a commencé... à faire le loup. Littéralement. Mais sa mère adoptive l'a interrompu et lui a expliqué qu'il ne devait pas poursuivre son chant au risque de voir ses 2 autres amis à fourrure se réveiller et le suivre. Bien qu'il adore sa propriétaire, Bow n'a pas pu s'empêcher de retenir les notes qu'il gardait en lui, et a essayé à plusieurs reprises de pousser la chansonnette.

Finalement, au bout de quelques secondes, @angelarmcg a cédé. Son chien-loup a poussé un cri tellement puissant, qu'il a incité les autres canidés à suivre son exemple. C'est ainsi que les membres de la chorale « Awhooo Crew » ont uni leurs voix.

« Il est tellement fier de lui, a écrit @angelarmcg, je n'ai pas mon mot à dire pour l'arrêter une fois qu'il a commencé. Heureusement que les voisins l'apprécient. » Cette dernière, aux premières loges lors de ce spectacle matinal, a bien ri. Sa vidéo, publiée sur TikTok, a cumulé près de 29 millions de vues et 5 millions de mentions « j'aime » à ce jour. Les choristes sont devenus célèbres sur le réseau social et ont gagné de nombreux fans en un rien de temps. Les internautes auraient-ils déniché de futures stars de la chanson ?