Un chien kidnappé à Montpellier. 2 jours plus tard, un Rennais appelle sa propriétaire et demande une rançon

Photo d'illustration

Plusieurs jours après avoir fait l’objet d’une tentative de rançon pour la restitution de son chien, une mère de famille héraultaise a pu récupérer l’animal sain et sauf grâce à l’intervention des gendarmes. L’homme qui l’avait enlevé réclamait 300 euros.

Un chien kidnappé a été restitué à sa propriétaire, une habitante de Nissan-lez-Enserune (34), alors que la personne qui l’avait enlevé lui demandait une rançon, comme le rapportait Midi Libre ce mercredi 17 mars.

La mésaventure de Julie Sanchez et de son compagnon à 4 pattes avait débuté le jeudi 11 mars. Ce jour-là, elle était sortie de chez elle en voiture pour aller chercher ses enfants à l’école. Comme à son habitude, son chien avait suivi le véhicule sur quelques mètres et il était censé rentrer à la maison par la suite, comme il le faisait d’ordinaire.

Seulement, cette fois-ci, un groupe de jeunes était aux aguets. Ils ont vu le canidé seul et ont sauté sur l’occasion pour l’emmener. Les individus ont ensuite quitté la région en emportant l’animal.

Julie Sanchez a cherché son chien partout, puis a eu recours aux réseaux sociaux dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse et l’aide à le localiser. Elle a signalé sa disparition notamment via des publications sur Facebook.

Le surlendemain, un homme l’a contactée. Il lui a envoyé un message, lui annonçant qu’il avait récupéré le quadrupède. L’individu en question a expliqué qu’il habite Rennes (35) et qu’il ne pouvait pas faire le trajet de 900 kilomètres pour le lui remettre. L’intéressé et Julie Sanchez ont alors convenu de faire chacun la moitié du voyage, et se retrouver donc à mi-chemin.

Le chien ramené par les gendarmes 4 jours plus tard

Quand son interlocuteur a fini par lui demander 300 euros pour payer le billet de train, elle a eu un doute sur ses intentions. D’autant plus qu’il ne répondait plus au téléphone, seulement par messagerie. Elle en a alors informé les gendarmes de la brigade de Capestang, qui ont ensuite alerté leurs collègues bretilliens, tout en faisant croire à la personne en question qu’elle allait se rendre elle-même à Rennes.

Les militaires se sont présentés à son domicile et ont récupéré le chien. Ils ont également interrogé son ravisseur. Le lundi 15 mars, l’animal était de retour auprès de sa famille.