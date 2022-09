Un chien intervient courageusement pour protéger sa maîtresse attaquée par un ours

Voyant sa propriétaire prise pour cible par un ours, une chienne a immédiatement décidé de passer à l’action pour la défendre. Pour la mère de famille, l’intervention courageuse de Zailey lui a tout bonnement sauvé la vie.

Une femme a survécu à l’attaque d’un ours survenue chez elle grâce à la bravoure de sa chienne, rapportait KDVR / FOX 31.

Les faits se sont déroulés très tôt le matin du mercredi 31 août, à New Castle dans l’Etat du Colroado. Vers 2 heures locales, Akasha Jensen était sortie vérifier que la bâche servant à recouvrir le jacuzzi installé sur sa terrasse était bien en place. Elle était loin de se douter du danger qui la guettait à ce moment-là.

Sa chienne Zailey, elle, s’en rendait bien compte. L’animal s’est alors mis à aboyer frénétiquement en direction d’un arbre. Avant même qu’elle n’ait eu le temps de comprendre, Akasha Jensen s’est retrouvée face à un ours qui s’en prenait déjà à elle.



KDVR / FOX 31

D’après la mère de famille, l’agression a duré moins de 5 minutes. Assez, toutefois, pour permettre au plantigrade de lui infliger des blessures au bras, à l’épaule et au dos. Mais l’issue aurait pu être bien pire sans l’héroïsme de Zailey, qui a fini par contraindre l’ursidé à la fuite avec ses aboiements et sa grande détermination.



KDVR / FOX 31

« Je suis en vie grâce à elle »

Akasha Jensen a été admise aux urgences de l’hôpital Valley View, situé à Glenwood Springs à une vingtaine de kilomètres de là. Elle y a reçu les soins nécessaires et a pu rentrer chez elle rapidement.

« Je suis en vie grâce à elle », assure-t-elle à KDVR / FOX 31. L’action de Zailey a, en effet, été salvatrice.

Akasha Lynn Jensen / Facebook

Le Colorado Parks and Wildlife, organisme chargé de la gestion des parcs et de la faune de l’Etat du Colorado, a confirmé que l’animal en question est un ours noir (Ursus americanus), une espèce communément rencontrée en Amérique du Nord.