Un chien handicapé et rescapé d'inondations attend sa nouvelle famille

Des inondations qualifiées d’« historiques » avaient eu lieu dans l’Est du Kentucky, aux Etats-Unis, en juillet dernier. Des associations de protection animale s’y étaient rendues en provenance des 4 coins du pays pour secourir les animaux menacés par les flots, dont Sweet Paws, basée dans le Massachussetts.



WKYT

Son équipe venait d’apprendre qu’un chien atteint de paralysie risquait d’être euthanasiée sur les recommandations d’un vétérinaire, qui estimait que ses chances de survie étaient trop faibles. Le canidé en question avait perdu l’usage de ses pattes arrière après avoir été victime d’un tir d’arme à air comprimé. Il avait perdu beaucoup de sang et était très mal en point, rapportait WKYT.



WKYT

C’est un couple en voiture qui l’avait découvert et secouru alors qu’il se traînait sur la route à la force des pattes avant et qu’il était couvert de sang.

Pour les bénévoles de Sweet Paws, il était hors de question de mettre fin à la vie du chien sans tout essayer pour le sauver. Grâce à leur détermination et aux soins, l’état de santé de Baby Steven – c’est ainsi que ses sauveurs l’ont appelé – s’est considérablement amélioré.



WKYT

Un chariot pour une nouvelle vie

Sa vie n’était désormais plus en danger. Il était temps pour lui de passer une nouvelle étape ; Sweet Paws s’est fait fournir un chariot sur mesure pour Baby Steven par l’entreprise Walkin Pets.

Les premiers jours, le dispositif à roues a laissé le chien perplexe, mais avec du temps et des encouragements, il a appris à s’en servir et à l’apprécier. Depuis, il ne s’arrête plus de courir.

WKYT

Baby Steven vit actuellement chez Christine Cooke, sa mère d’accueil. L’association espère lui trouver rapidement une famille d’adoption pour qu’il puisse enfin tirer un trait sur le passé.