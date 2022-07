Un chien globe-trotter et son maître bouclent leur tour du monde à la marche en 7 ans

Savannah et son humain Tom avaient débuté leur incroyable périple en 2015. 7 ans plus tard et après avoir traversé près de 40 pays, le duo de marcheurs a retrouvé son point de départ. La chienne est la première représentante de son espèce à avoir fait le tour du globe, alors que son propriétaire est la 10e personne à avoir accompli cet exploit.