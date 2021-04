Un chien fait tout pour récupérer son ami tombé dans la piscine (vidéo)

Chuck le chien est tombé dans la piscine au moment où ses propriétaires n’étaient pas chez eux, mais il n’était pas tout à fait seul. Sa congénère a volé à son secours et, au prix de longs efforts, réussi à le sortir de l’eau.

Jessie « adore Chuck », raconte leur propriétaire Byron Thanarayen à The Dodo. La première est une femelle American Staffordshire Terrier, alors que Chuck est un chien bien plus petit qu’elle.

La chienne a prouvé son attachement pour son congénère de la plus belle des manières le 9 avril dernier. Ce jour-là, elle lui a sauvé la vie, comme le montre la vidéo ci-dessous postée par leur maître sur Facebook.

Il s’agit des images de vidéosurveillance enregistrées par l’une des caméras de sécurité de leur maison située à Kempton Park, en Afrique du Sud.

On y voit d’abord Chuck marcher près de la piscine en regardant ailleurs, sans se rendre compte qu’il s’approchait dangereusement du bord. Il a fini par glisser et tomber dans l’eau. En panique, il a essayé à plusieurs reprises de sortir du bassin, mais sans y parvenir.

Son amie était là pour lui porter secours

Jessie est arrivée peu après. Voyant son ami en détresse, elle s’est mise à le suivre en tournant autour de la piscine. 34 minutes plus tard, elle a fini par trouver la bonne approche. Après plusieurs tentatives, elle a réussi à le hisser hors de l’eau.

A bout de forces mais soulagé, Chuck s’est éloigné de la piscine, accompagné de près par sa sauveuse qui lui faisait la fête.

En rentrant chez eux, Byron Thanarayen et sa femme ne comprenaient pas pourquoi Chuck était totalement trempé. C’est en visionnant ces images qu’ils ont pu en obtenir l’explication et se rendre compte de l’héroïsme de Jessie.

La chienne « a reçu beaucoup de friandises, de câlins et de bisous ». Sans elle, Chuck n’aurait plus eu la force de se débattre pour se maintenir à flot et aurait fini par se noyer.

L’homme a précisé que c’était la première fois que l’un des chiens de la famille tombait dans la piscine. Le couple a décidé d’y poser une bâche pour empêcher que cela ne se reproduise.