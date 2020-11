Un chien évite l'attaque d'un crocodile affamé lors d'une session de jeu dans un lac (Vidéo)

Alors qu’il s’amusait dans l’eau, un chien était loin de se douter qu’un danger mortel le guettait, à quelques mètres de là. Il s’agissait d’un crocodile qui s’approchait rapidement de lui. Des témoins ont assisté à la scène depuis la plage. L’un d’eux l’a filmée.

Le weekend dernier, un chien a bien failli être attaqué par un crocodile sur une plage australienne, comme le rapporte Sputnik.

Le matin du 10 octobre, un chien était en train de s’amuser dans l’eau, à quelques dizaines de mètres du rivage à Umagico, ville côtière de l’Etat du Queensland (nord-est de l’Australie). Il ne le savait pas encore, mais un crocodile l’avait repéré et pris pour cible.

Plusieurs personnes qui se trouvaient sur la plage, en revanche, s’en sont aperçues. Elles se sont mises à appeler le canidé en criant son nom et en sifflant, afin de l’inciter à regagner la terre ferme au plus vite.

Le chien a finalement vu le reptile s’approcher dangereusement de lui. Il s’est arrêté quelques secondes pour l’observer et tenter de comprendre la situation, puis s’est enfin décidé à prendre la fuite en enchaînant les bonds. Heureusement, l’eau n’était pas suffisamment profonde pour l’obliger à nager, ce qui aurait nettement avantagé le prédateur, bien plus à l’aise à cet exercice.

Dans la vidéo filmée par l’un des témoins et postée sur Facebook le jour-même, on peut distinguer le crocodile et son sillage apparaissant sur la droite de l’image. On le voit accélérer sa course pendant que le chien en fait de même pour lui échapper.

Alors que les personnes présentes retenaient leur souffle, le canidé a réagi à temps et a pu distancer le reptile pour retrouver la plage.

