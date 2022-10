Un chien errant entre dans un magasin et jette son dévolu sur une grosse peluche qu'il tente de "dérober" (vidéo)

Un chien errant s’est discrètement faufilé dans un magasin et y a découvert un animal en peluche qui l’a instantanément séduit. Le quadrupède était déterminé à repartir avec sa trouvaille, mais l’entreprise s’est avérée bien plus compliquée que prévu. La scène a été filmée par le système de sécurité de l’établissement, et la vidéo postée sur YouTube est devenue virale.