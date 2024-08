Un chien errant blessé devient la vedette du plus beau jour de la vie de ses bienfaiteurs un an après son sauvetage

Il y a un an, un chien était découvert en bien mauvaise posture dans un champ à Round Rock, près d’Austin dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). L’animal venait de sauter d’un pont et de tomber sur des cactus après s’être échappé du refuge Williamson County Regional Animal Shelter. Il s’était ainsi cassé la patte et avait une multitude d’épines plantées dans le museau.

Jen Dunbeck était bénévole au refuge à l’époque. Son chien sénior était décédé depuis peu et elle n’avait pas spécialement l’intention d’adopter. La jeune femme était toutefois prête à faire office de mère d’accueil.

Elle en avait parlé à Van Lityouvong, celui qui est devenu son mari, et ce dernier était d’accord pour offrir l’hospitalité au canidé, qu’ils ont appelé Oak.

Le chien a été opéré et soigné. Son état de santé n’inspirait plus d’inquiétude, mais il n’intéressait aucun adoptant potentiel. Au fil des semaines, les liens s’étant tissés entre lui et le couple se sont renforcés, si bien que Jen Dunbeck et Van Lityouvong ont fini par prendre la décision de l’adopter.

« Nous sommes si ravis d'avoir eu cette fin heureuse avec Oak »

Fin mai 2024, ces derniers ont célébré leur mariage. Il était hors de question pour eux que leur chien ne soit pas présent lors de ce grand moment.



FOX 7 Austin

Oak a non seulement assisté à leur union, mais il en a, en plus, été le grand protagoniste, notamment en marchant aux côtés du marié à son arrivée, rapportait le média local FOX 7 Austin.



FOX 7 Austin

« Nous sommes si ravis d'avoir eu cette fin heureuse avec Oak. Mais ce n’est pas une histoire si unique. Tout le monde peut, en quelque sorte, trouver son meilleur ami, son compagnon de promenade », a déclaré Jen Dunbeck, qui encourage ainsi les familles à offrir une chance aux animaux des refuges.

A lire aussi : Après 10 ans de refuge, le plus ancien résident est désormais prêt à donner sa confiance aux humains



FOX 7 Austin