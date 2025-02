Un chien enlevé dans un refuge pendant la nuit refait surface une poignée de kilomètres plus loin après l'alerte lancée par l'association

Environ 10 kilomètres séparaient l’endroit où Alistair a été retrouvé et le lieu de sa disparition, le refuge SPA de Périgueux (24) en l’occurrence. Tout est rentré dans l’ordre pour ce chien qui avait été enlevé de l’établissement en pleine nuit, rapportait Sud-Ouest le dimanche 2 février.

Les bénévoles de la structure d’accueil périgourdine ont eu une bien mauvaise surprise le matin du vendredi 31 janvier. Alistair, chien d’un an et demi, arrivé au refuge un mois plus tôt après avoir été trouvé errant par les services de fourrière, n’était pas dans son box.



SPA Périgueux / Facebook

Le quadrupède avait récemment été stérilisé et n’était pas encore identifié par puce électronique. L’équipe de la SPA de Périgueux, basée à Marsac-sur-l’Isle, a réalisé qu’il avait été emporté par un individu entré par effraction pendant la nuit. « Le grillage était découpé », précisait Hugues Meyer, président de l’association.

Cette dernière a aussitôt alerté la police en déposant plainte auprès du commissariat de Périgueux et lancé un appel à témoins, notamment via les réseaux sociaux.

Au bout de 24 heures d’incessantes recherches, un témoin contacte le refuge après avoir repéré Alistair du côté de Trélissac. Le signalement est pris au sérieux ; un bénévole se rend sur les lieux et les forces de l’ordre en sont informées.

Alistair retrouvé et peut-être bientôt adopté

A ce moment-là, le chien était détenu par un homme âgé d’une trentaine d’années, décrit comme un « marginal connu des services ». Il a été interpellé et placé en garde à vue, puis relâché « sous conditions » le lendemain, dimanche 2 février. La police de Périgueux indique qu’il ne fera pas l’objet de poursuites judiciaires.

A lire aussi : Un chien errant embellit la journée d’un électricien (vidéo)

Alistair, lui, est sain et sauf. Il est rentré à la SPA où son séjour pourrait prendre fin très prochainement. « Il a potentiellement déjà trouvé une nouvelle famille », peut-on effectivement lire sur le post Facebook de l’association, qui remercie tous ceux qui l’ont aidée dans cette affaire et demande « de ne pas rajouter de polémiques supplémentaires ».