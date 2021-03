Un chien ému est incapable de quitter des yeux le nouveau portrait de son frère disparu

A-t-il reconnu son frère disparu dans le portrait réalisé par une artiste et installé dans le salon ? Si l’on en juge par l’adorable réaction de Frank le chien, c’est très probablement le cas. La scène a été filmée par leur propriétaire et postée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois.

Faire face au décès de son chien est une épreuve difficile. Les humains de la famille de l’animal disparu ne sont pas les seuls à devoir faire leur deuil ; les autres canidés aussi souffrent du vide laissé par leur congénère.

C’est ce qui s’est passé pour Frank, un Labrador-Retriever à la robe noire qui vit à Bristol, dans le Sud-ouest de l’Angleterre. Lui et son frère Smiff s’adoraient et étaient inséparables. Ils faisaient absolument tout ensemble et aucun d’eux ne se voyait vivre sans l’autre.

Pourtant, ils ont été tragiquement séparés, comme le raconte Animal Channel. Smiff est, en effet, décédé, plongeant Frank et leur maîtresse, Libby Frances Davey, dans un grand chagrin.

Pour honorer la mémoire de Smiff, la jeune femme a commandé un portrait du défunt chien à une artiste locale, Tina Muir. Cette dernière a ainsi créé un magnifique tableau, d’un réalisme à couper le souffle.

Le chien totalement captivé par la représentation de son regretté frère

Réalisme auquel Frank n’a d’ailleurs pas été insensible. Libby Frances Davey a accroché l’œuvre à l’un des murs de son salon. Quand le quadrupède l’a découvert, il a eu une réaction incroyable que sa propriétaire n’a pas manqué de capturer en vidéo. Séquence qu’elle a ensuite envoyée à Tina Muir, qui, émue, a décidé de la publier sur Facebook.

On y voit Frank les yeux rivés sur le portrait et remuant la queue, avant d’essayer de l’atteindre en sautant sur le canapé. Il est clair que son frère lui manque terriblement et que ce tableau lui apporte du baume au cœur. Voici la vidéo en question :

A lire aussi : Une chienne abandonnée parce qu’elle tirait en laisse risque le pire