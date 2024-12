Un chien découvert quasi chauve et ensanglanté connaît une "vie remplie d'amour et de joie" auprès d'une femme au grand coeur

Enzo était mal en point au moment de sa découverte. Ce chien avait perdu la majeure partie de son pelage et sa peau était dans un triste état, avec des plaies saignantes et des cicatrices un peu partout. Malgré tout, il n’a jamais perdu confiance en l’humain. Après des semaines de soins et un coup de foudre, il a pu commencer une toute nouvelle vie.