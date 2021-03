Un chien découvert enlisé dans la vase devant la base des sous-marins à Lorient

Photo d'illustration

Les pompiers lorientais sont intervenus ce jeudi pour sauver un Cocker pris au piège dans la vase à proximité de la base sous-marine. Présente sur les lieux, la SPA a découvert que le chien était identifié une puce et a contacté son propriétaire pour qu’il le récupère.

A Lorient (56), un chien envasé a pu être secouru et rendu sain et sauf à son maître, comme le rapporte Le Télégramme. Des retrouvailles qui ont pu avoir lieu rapidement grâce à la puce d’identification de l’animal, ce qui en démontre, une fois de plus, l’importance.

Ce sauvetage s’est déroulé ce jeudi 18 mars. Peu avant 15 heures, des témoins ont contacté la SPA locale pour l’informer qu’un chien venait de faire une chute dans les rochers, en face de la base des sous-marins.

L’équipe de l’association s’attendait à trouver un canidé blessé en arrivant sur les lieux. Ce n’était pas le cas heureusement, mais le Cocker Anglais à la robe noire était tout de même en bien mauvaise posture et avait besoin d’aide de toute urgence. Il s’était, en effet, enlisé dans la vase et ne pouvait s’en extirper seul.

La SPA, la police municipale et les pompiers de Lorient au secours du chien

La police municipale de Larmor-Plage s’y trouvait déjà. Elle a été rejointe par les pompiers qui, à leur arrivée, a déployé des planches qui leur ont permis de ramener le chien sur la terre ferme.

Par la suite, la SPA de Lorient a passé le Cocker Anglais au lecteur de puce électronique d’identification. Elle en a effectivement découvert une et a obtenu les coordonnées de son propriétaire pour l’en avertir. Ce dernier est venu récupérer son compagnon peu après.

Le maître et la SPA sont extrêmement reconnaissants envers les pompiers. L’association les « remercie mille fois […] pour leur diligence ».

