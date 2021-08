Un chien découvert enfermé dans une voiture alors que son propriétaire passait la journée à Disneyland !

Forces de l’ordre, mais aussi pompiers et agents de sécurité de Walt Disney World en Floride ont porté secours à un chien enfermé depuis plus de 5 heures dans une voiture. Son propriétaire l’y avait laissé souffrir de la chaleur pendant qu’il visitait le parc d’attractions.

Un chien a échappé de peu au pire cette semaine, après avoir été laissé pendant des heures à l’intérieur d’une voiture stationnée au parc d’attractions Walt Disney World, sous une chaleur accablante. Il a été sauvé par les adjoints du shérif local, rapportait People ce jeudi 12 août.

Parker Braton / Twitter

Témoin de la scène, Jerry Dana French se trouvait ce jour-là sur l’un des parkings du complexe de loisirs situé à Lake Buena Vista, près d’Orlando en Floride. Aux alentours de 17 heures locales, elle s’était mise à entendre des aboiements étouffés. Ils provenaient d’une voiture garée.

Jerry Dana French a regardé à l’intérieur, y trouvant un petit chien qui souffrait terriblement de la chaleur et dont la gamelle était vide. Elle y a également vu un ticket de parking affichant l’heure du marquage : 11h48. Le pauvre Bichon Maltais était donc enfermé dans le véhicule depuis plus de 5 heures…

Son propriétaire se trouvait au parc d’attractions sans se soucier de l’état de santé de l’animal. Jerry Dana French était sous le choc. Elle a appelé les secours et attendu leur arrivée sur place. Elle a fini par s’effondrer en larmes devant la souffrance du quadrupède.

Les officiers Shane et Wilson du bureau du shérif du comté d’Orange l’ont rejointe. Ils ont réussi à libérer le chien, puis lui ont donné à boire. D’après l’un d’eux, le canidé n’aurait pas survécu s’il était resté une heure de plus dans l’habitacle. Les agents de sécurité du parking et les pompiers de Reedy Creek étaient également sur les lieux pour participer au sauvetage.

Tous ces faits, Jerry Dana French les a communiqués au journaliste Parker Branton via la messagerie de Facebook. Ce dernier les a révélés dans une série de tweets.

DOG RESCUED FROM HOT CAR AT DISNEY WORLD —

A Hollywood Studios park guest says she heard a bark coming from a car just before 5 Monday afternoon.



“She looked right up into my eyes and said “help”. Looking around I saw an empty bowl and a parking receipt for 11:48 am!.”, … pic.twitter.com/Q5G2vGQOzZ

A lire aussi : Que devient Miracle, le Berger Allemand jeté d’un balcon et formé comme chien d’assistance ?