Un chien de service retrouve son ancien maître militaire après 2 ans de séparation

Dasty et Michael servaient tous les 2 dans l’armée américaine et se sont entraidés lors d’une mission à l’étranger. Ils ont travaillé longtemps ensemble, jusqu’à ce que le soldat achève son contrat. Il n’avait jamais oublié son compagnon à 4 pattes qu’il a décidé de retrouver lorsque ce dernier a pris sa retraite.

Michael Fletcher, sa femme et leur garçon posent devant la caméra avec un grand sourire, et pour cause. Depuis quelque temps, leur famille s’est agrandie avec l’arrivée de Dasty, Berger Hollandais à la retraite. Le toutou de 10 ans a travaillé dans l’armée avec Michael, qui a décidé de l’accueillir pour le restant de ses jours.

Les amis se sont rencontrés en 2018 et le soldat est devenu le maître de Dasty pendant 4 ans, rapportait WSAW. Sous les couleurs du drapeau américain, le duo a été envoyé ici et là-bas pour défendre son pays.

American Humane

Un duo de choc

La boule de poils et son maître avaient pour mission de détecter les explosifs. Ils ont également effectué de nombreuses patrouilles en duo. Appelés pour diverses missions, ils se sont notamment rendus en Afghanistan. Dasty excellait dans son travail, mais plus encore, il embellissait le quotidien des soldats. Il était un peu la mascotte de ceux-ci et a passé de belles années aux côtés de ses compatriotes.

En 2022, il a dû dire au revoir à son meilleur ami Michael, qui a stoppé sa carrière de militaire pour retrouver sa famille dans le Wisconsin. Les 2 amis se sont séparés et la vie a continué pour chacun jusqu’au mois d’octobre 2024, quand leurs chemins se sont recroisés.

Désormais âgé de 10 ans, il était temps pour la boule de poils de prendre sa retraite. Et quoi de mieux que de retourner auprès de celui qui avait partagé sa vie pendant plusieurs années, Michael. Avec l’aide de l’association American Humane, les meilleurs amis se sont finalement retrouvés, et ce, pour la vie ! En effet, la famille Fletcher a ouvert sa porte au quadrupède pour qu’il passe le restant de ses jours avec elle. Une chose est sûre, le toutou était ravi de retrouver son humain préféré !