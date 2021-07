Un chien d’assistance prend soin de sa propriétaire en effectuant des tâches quotidiennes

Victime d’une chute lui ayant occasionné des séquelles permanentes, une jeune femme a pu retrouver son autonomie grâce à sa chienne. Cette dernière a été formée par une association pour l’aider dans les diverses tâches du quotidien, comme charger le lave-linge ou défaire ses lacets.

Après un accident survenu il y a 10 ans, Ruby, la chienne de Megan Taylor, est devenue bien plus qu’un animal de compagnie pour cette dernière. Elle a été formée pour devenir sa chienne d’assistance, comme le raconte The Mirror.

Megan Taylor, qui vit à Kingston-Upon-Thames dans le sud-ouest de Londres, avait 15 ans quand elle avait perdu connaissance et fait une chute brutale. Il en avait résulté un traumatisme crânien ayant affecté définitivement sa vision, son ouïe et son équilibre.

Depuis, la jeune femme est régulièrement prise d’évanouissements qui rendent son quotidien difficile. Elle ne pouvait même plus effectuer les gestes les plus simples sans risque de s’effondrer.

Ruby était déjà à ses côtés bien avant l’accident. Elle avait décidé d’inscrire sa chienne croisée Border Collie / Kelpie au programme mené par Dog A.I.D, une association aidant les personnes en situation de handicap à former leurs amis à 4 pattes pour devenir des chiens d’assistance certifiés.

« Ruby m'a aidée à retrouver mon indépendance et à vivre comme avant »

Ruby a ainsi appris à se substituer à sa maîtresse dans la réalisation d’une grande variété de gestes du quotidien : ramasser des objets, retirer ses chaussettes et chaussures, défaire ses lacets, charger et vider le lave-linge… La chienne a aussi et surtout été entraînée à appuyer sur un bouton d’urgence lorsque sa maîtresse s’évanouit.

« Ruby m'a aidée à retrouver mon indépendance, et grâce à elle, je me suis enfin sentie en sécurité dans ma propre maison », confie Megan Taylor, qui ajoute qu’elle peut désormais « vivre comme avant ».

La chienne s’apprête toutefois à prendre sa retraite et à redevenir tout simplement l’amie de Megan Taylor. Elle passera bientôt le flambeau à Rowley, l’autre chien de la jeune femme, qui a, lui aussi, été formé par Dog A.I.D.