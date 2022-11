Un chien d'assistance fraîchement formé disparaît pendant 3 ans, puis un témoignage fait renaître l'espoir

Une chienne d’assistance a été retrouvée dans un refuge, 3 ans après avoir disparu à la faveur d’un litige sur sa propriété, rapportait CBS Pittsburgh.

Jenevieve Woods, alias Peach sur les réseaux sociaux, compte de nombreux followers avec lesquels elle partage sa positivité. Habitant Pittsburgh en Pennsylvanie, elle est atteinte d’une maladie mitochondriale rare qui la paralyse progressivement. Elle se déplace avec difficulté et peine à garder son équilibre.



CBS Pittsburgh

Sa famille comprend plusieurs chiens qui lui apportent un précieux soutien émotionnel, mais ses parents voulaient lui trouver un chien d’assistance spécialisé, appelé chien de stabilité. Il est spécifiquement formé pour aider les personnes atteintes de troubles de l’équilibre et de la motricité à marcher ou à tenir debout.

Touchée par son histoire, une femme appelée Shirley Bills lui a offert une femelle Airedale Terrier répondant au nom d’Amara. Grâce à un don anonyme de 5000 dollars, le quadrupède a pu être formé pour devenir chien de stabilité.



CBS Pittsburgh

Malheureusement, l’expérience n’a pas été concluante. Physiquement, Amara ne pouvait pas aider Jenevieve au quotidien. La chienne était censé revenir chez Shirley Bills, mais l’homme l’ayant formée a affirmé en être devenu légalement le propriétaire. L’éducateur canin s’est volatilisé avec l’Airedale Terrier.

Amara repérée dans un refuge à 30 kilomètres de Pittsburgh

On était en 2019. Depuis ce jour-là, personne n’avait plus eu de nouvelles d’Amara. Jusqu’à cet automne 2022 et le message d’un témoin envoyé à Tonie DeLorenze, la mère de Jenevieve. La personne en question avait suivi l’histoire et avait récemment reconnu Amara sur l’une des photos postées par le refuge Animal Protection à New Kensington, toujours en Pennsylvanie.

3 ans après, la chienne d’assistance a fini par être retrouvée et amenée à la structure d’accueil. Dès qu’elle en a été informée, Shirley Bills, émue, s’est rendue au refuge pour récupérer Amara et la ramener à la maison.

CBS Pittsburgh

Tonie et Jenevieve sont ravies et soulagées de savoir que cette adorable chienne soit de retour auprès de sa propriétaire, qui avait fait un si beau geste 3 ans plus tôt en la leur offrant.