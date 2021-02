Un chien commande un objet étrange sur Ebay en s'asseyant sur le téléphone déverrouillé de sa maîtresse !

© Faye Chandler

La propriétaire d’un chien maladroit a été surprise de constater que l’objet qu’elle avait commandé en ligne n’avait rien à voir avec celui qu’elle avait choisi. C’est son compagnon à 4 pattes qui a involontairement effectué l’achat à sa place.

« Max est un garçon très curieux et qui peut parfois se montrer étourdi », raconte sa maîtresse Faye Chandler à The Dodo. Le jeune Cockapoo – croisé Cocker Anglais / Caniche – l’a démontré une fois de plus en remplaçant sa commande faite en ligne par une autre.

Sa propriétaire avait repéré un produit sur eBay et s’apprêtait à en valider l’achat, quand elle a dû quitter brièvement son salon. Quand elle est sortie de la pièce, elle a laissé son téléphone déverrouillé sur le canapé.

Ravi de voir sa place enfin libre, Max a décidé de sauter dessus pour s’y installer confortablement. Alors qu’il se préparer à s’y coucher, il a malencontreusement appuyé sur le smartphone.

Peu après, Faye Chandler a reçu un message l’informant que sa commande avait été envoyée. Elle ne l’avait pourtant pas encore confirmée. Elle a tout de suite compris ; c’est son chien qui avait involontairement lancé l’achat, mais ce n’était pas du tout ce que sa maîtresse avait commandé. Max avait « choisi » un tout autre produit, une copie encadrée d’une lettre datant du 18e siècle en l’occurrence.

La missive en question avait été écrite en 1745 par Charles Edouard Stuart (1720-1788), plus connu sous le nom de Bonnie Prince Charlie. L’auteur, prétendant aux trônes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, y demandait à ce qu’on le soutienne dans son action visant à ramener la dynastie des Stuart au pouvoir. On était alors au début du soulèvement jacobite.

Faye Chandler a tenté d’annuler la commande en appelant le vendeur, mais il était trop tard. Le colis a été livré et la jeune femme a décidé de le garder. Elle l’a fixé à la cage de Max ; ainsi, ce dernier peut admirer son « achat » à sa guise.