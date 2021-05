Un chien chute dans un trou profond d'une dizaine de mètres ! Les pompiers appelés en renfort

Alertés par un passant, les secours sont rapidement intervenus pour sauver un chien qui s’était retrouvé pris au piège au fond d’une fosse dans une localité du Sud des Etats-Unis. L’animal a ainsi pu être remonté à la surface en toute sécurité et remis à sa famille.

L’une des plus grandes hantises pour un maître est la fugue de son chien. Ne pas savoir où se trouve son animal de compagnie, paniquer en pensant à tous les dangers qui le guettent… Les sentiments et idées les plus terrifiants se bousculent dans son esprit, et cela ne fait que s’aggraver à mesure que les minutes, les heures et les jours s’écoulent sans avoir la moindre nouvelle de son ami.

Les propriétaires du chien dont il est question ici ont vécu cette épreuve, mais heureusement, sa disparition n’a été que de courte durée grâce à l’intervention des pompiers et du service de contrôle des animaux locaux.

Rapporté par FOX 5 Atlanta ce dimanche 16 mai, le sauvetage a eu lieu dans le comté de Cobb, dans l’Etat de la Géorgie.

Un homme répondant au nom de Ty McIntyre était en promenade dans le secteur, quand il a vu un chien coincé au fond d’une fosse profonde et aux parois abruptes. Il était impossible pour le canidé de remonter sans aide. Le témoin, lui, ne disposait d’aucun équipement pouvant lui permettre de se porter à son secours. Ty McIntyre a alors appelé les pompiers du comté.

Secoué, mais indemne

Assez vite, les soldats du feu sont arrivés sur les lieux. Ils étaient accompagnés d’un agent du service animalier. Ils ont aussitôt déployé une grande échelle et l’ont fait descendre dans la cavité.

L’un des secouristes a rejoint le chien dans la fosse, l’a pris dans les bras, puis l’a remonté pour le confier à ses collègues, qui ont rassuré l’animal.

Ce dernier était quelque peu secoué, mais sain et sauf. Ses maîtres sont venus le récupérer dans la foulée.

A lire aussi : Après 3 années d'errance et 6 mois dans un refuge, ce chien déprimé explose de joie quand il retrouve son propriétaire !