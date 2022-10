Un chien cerné par les flammes perd connaissance, mais les pompiers surgissent au bon moment

Un chien a été découvert et secouru in extremis par les pompiers, alors qu’un incendie ravageait la maison de sa propriétaire. L’alerte donnée par une voisine a été décisive dans ce sauvetage.

Les pompiers sont intervenus juste à temps pour sauver la vie d’un chien qui venait de s’évanouir, alors que la maison de ses maîtres était en train de prendre feu. Un récit rapporté par la BBC.

Le mercredi 28 septembre, peu avant 8 heures du matin, les pompiers de la Mansfield Fire Station ont été appelés par une habitante de Mansfield Woodhouse, dans le comté anglais du Nottinghamshire. Elle venait de s’apercevoir que la fumée s’échappait de la fenêtre d’une chambre dans la maison des voisins.

A leur arrivée sur les lieux, elle leur a expliqué qu’il y avait au moins un chien à secourir. Les soldats du feu se sont immédiatement engouffrés à l’intérieur de l’habitation en flammes et y ont effectivement découvert Buddy. Ce croisé Loulou de Poméranie / Chihuahua était étendu par terre, inconscient, derrière le canapé. Quelques minutes de plus, et il n’aurait sans doute pas survécu à la catastrophe.

Il a été évacué rapidement, puis a reçu de l’oxygène au moyen d’un masque spécial avant d’être transporté aux urgences vétérinaires. Le chien a pu progressivement retrouver ses esprits. Il a été gardé en observation et soigné. Aujourd’hui, il est hors de danger.



« Les vétérinaires ont fait des merveilles »

Sa propriétaire Charlotte Brewster, qui n’était pas chez elle au moment de l’incendie, s’est récemment exprimée pour confier son soulagement et sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au sauvetage de son ami à 4 pattes. « Je suis tellement contente que Buddy aille bien, car c'était déchirant de le voir tel qu'il était », a-t-elle ainsi déclaré.

Elle a tenu à remercier « les pompiers et [sa] voisine qui leur a demandé d’entrer, car sans elle, Buddy n'aurait peut-être pas été sauvé ». La maîtresse du canidé ajoute que les « vétérinaires ont fait des merveilles et sans eux, il ne serait pas revenu à lui-même ».

