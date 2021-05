Un chien avec la langue pendante subit plusieurs opérations de la mâchoire à la suite d’une infection grave

Bud est un chien particulier : il tire continuellement la langue. Il a été déposé dans un refuge en Californie, avec une mâchoire gravement infectée. Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires pour le sauver.

« Wow, c’est une longue langue ! », s’exclament les passants qui croisent le chemin de Bud. En effet, l’organe du chien est assez impressionnant et pend constamment sur le côté droit de sa bouche.

© Jill Castellano & Andrew Blinkinsop / Instagram

Cette particularité résulte d’une infection de la mâchoire. Le personnel d’un refuge situé à San Diego, The Animal Pad, l’a recueilli dans cet état et a essayé de le soigner. Pour arrêter la propagation de l’infection, la moitié de la mâchoire a dû être retirée lors d’une première opération, relate Metro. Mais ce n’était que le début. Bud a subi d’autres interventions chirurgicales, dont l’ablation de ses dents inférieures.

© Jill Castellano & Andrew Blinkinsop / Instagram

Âgé de 18 mois, il est désormais hors de danger.

© Jill Castellano & Andrew Blinkinsop / Instagram

Bud doit recevoir des soins quotidiens

Bien qu’il possède un physique atypique, Bud a conquis le cœur d’un couple. Jill Castellano, 26 ans, et son compagnon Andrew Blinkinsop, 30 ans, ont eu un véritable coup de foudre pour le chien. Après avoir aperçu sa photo sur les réseaux sociaux, ils ont décidé de visiter le refuge. Ils ont immédiatement su que Bud leur était destiné.

© Jill Castellano & Andrew Blinkinsop / Instagram

« Bud est le chien le plus heureux du monde. Il veut juste jouer tout le temps et adore aller au parc pour chiens et voir ses amis », a confié sa mère adoptive.

© Jill Castellano & Andrew Blinkinsop / Instagram

Comme sa langue a tendance à traîner sur le sol, ses propriétaires sont contraints de la laver régulièrement. « Nous le nettoyons, lui donnons beaucoup de bains et lui faisons des brossages de dents quand nous le pouvons », ont-ils expliqué. Quand il mange, sa nourriture vole aussi dans tous les sens. « Nous nous assurons d’avoir un bol d’eau à tout moment car il se déshydrate facilement, plus que la plupart des chiens », a déclaré la jeune femme.

© Jill Castellano & Andrew Blinkinsop / Instagram

Bud a besoin de soins spécifiques au quotidien, mais cela ne l’empêche pas d’être joyeux et de profiter de la vie auprès de sa famille attentionnée et aimante.