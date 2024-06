Un chien âgé et négligé trouve enfin un foyer chaleureux après plus d'un an au refuge

Red ne faisait pas partie des favoris au refuge. C’était un chien âgé, malade, particulièrement énergique et incompatible avec les chats. Mais il était également gentil, affectueux et extrêmement résilient. Son histoire a été partagée des centaines de fois sur la Toile et a fini par atterrir sur l’écran des bonnes personnes.

Il y a plus de 400 jours, Red posait les pattes pour la première fois au refuge pour animaux McKamey, à Chattanooga (États-Unis). Les semaines, puis les mois sont passés sans que personne s'intéresse à lui. Le personnel de l’organisme connaissait sa valeur et souhaitait que le monde entier la découvre, alors il l’a mis à l’honneur sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’il l’a rencontré à son arrivée, Red était quelque peu désorienté. Du haut de ses 8 ans, il n’avait jamais connu un tel environnement, car il a toujours vécu en famille. Tristement, celle-ci lui a tourné le dos : « Red a malheureusement été abandonné par son ancien propriétaire dans une résidence après leur déménagement » témoignait Lauren Mann pour Newsweek.

Une adaptation progressive

Comme la plupart de ses congénères, Red a eu besoin de temps pour s’adapter au refuge. Ses chances d’être adopté était malheureusement minces, car il avait « tout contre lui » selon Lauren : « C'est un chien plus âgé, positif au ver du cœur, très énergique et peu doué avec les chats [...] les chiens comme Red sont négligés et oubliés dans les refuges » confiait cette dernière.

Son expérience ne l’a pas trompée, car Red était toujours au refuge après un an. Malgré la mobilisation du personnel, la boule de poils continuait de passer inaperçue aux yeux du monde. Ses sauveteurs ont alors trouvé une ultime solution pour la mettre en avant : les réseaux sociaux.

La Toile a été touchée

Si Red partait avec quelques handicaps dans sa quête pour trouver sa maison, il transportait également de nombreux avantages dans sa besace. C’était un chien joyeux et extrêmement positif malgré son parcours difficile : « Il ne s'est pas détérioré comme d'autres chiens peuvent le faire dans cette situation » soulignait Lauren.

Le quadrupède était bourré de qualités, lesquelles ont été mises en avant dans une publication. De nombreux internautes ont alors découvert le chien, longtemps resté invisible et certains ont déclaré souhaiter l’adopter. L’une de ces personnes est allée au bout de la démarche et a offert une chance à Red. Le senior a rejoint sa maison définitive après une période de test : « Il s'est senti comme chez lui et a vraiment été séduit par le monsieur qui l'a adopté ».