Un chien âgé découvert ligoté dans un traîneau et avec une note déchirante devant la porte d'un refuge

Des bénévoles ont eu la désagréable surprise de découvrir, devant leur refuge, un chien senior qui venait d’être abandonné. L’animal était attaché et accompagné d’une très brève note. Ils l’ont tout de suite pris en charge.

« Plus de 10 ans. Ne peut plus marcher ». Ces quelques mots inscrits sur un bout de papier avaient été laissés près d’un Chien de montagne des Pyrénées abandonné par ses maîtres.

L’équipe de Wanderer’s Rest Humane Association, dont le refuge est situé à Canastota dans l’Etat de New York, l’ont trouvé à l’extérieur de l’établissement. Le chien senior avait été déposé dans une sorte de bassine ou de coque de traîneau à laquelle il était attaché au moyen de cordes, rapporte Animal Channel.

Les bénévoles, qui l’ont appelé Perry, l’ont aussitôt recueilli, puis emmené chez le vétérinaire pour un examen complet. En attendant les résultats des analyses, ils ont posté une photo du Patou sur la page Facebook de l’association, demandant si quelqu’un le reconnaissait.

« Si vous ne pouvez plus vous occuper de votre animal […], appelez-nous et nous pourrons soit vous aider directement, soit vous fournir des ressources. L’abandonner n’est pas la solution et ce ne sera jamais acceptable, surtout quand il ne peut plus marcher », peut-on notamment lire en légende de ladite publication.

Un chien transformé après avoir été soigné

Le chien souffrait de maladies causées par les tiques, mais aussi d’une infection de la peau qualifiée de « sévère ». Des affections toutefois curables, fort heureusement.

D’ailleurs, grâce aux traitements qu’il a reçus par la suite, Perry se portait de mieux en mieux. Il a même pu effectuer quelques pas en étant aidé.

Le chien sénior a ensuite été confié à une famille d’accueil, en attendant de lui trouver un foyer définitif.

A lire aussi : Un chien grand brûlé guérit et va devenir un chien de thérapie pour les enfants victimes de brûlures !