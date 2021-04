Un chien âgé de 16 ans dans un refuge ne peut s'empêcher de sourire sur le trajet de sa nouvelle maison (vidéo)

Endeuillée par la perte de son chat âgé, une femme a choisi d’adopter un chien senior pour lui donner le bonheur qu’il mérite. Elle a ainsi pris l’une des meilleures décisions de sa vie.

Kathryn LaRoche avait beaucoup souffert de la solitude et de l’isolement pendant le confinement. Elle avait, en plus, perdu son chat, décédé à l’âge de 20 ans. Si sa disparition l’avait affectée, cette difficile l’épreuve l’avait aussi amenée à voir à quel point les animaux séniors sont formidables. Elle a donc décidé d’adopter un autre animal âgé.

Elle s’est mise à chercher sur le site de l’association Indy Humane, basée à Indianapolis dans l’Etat de l’Indiana. C’est là qu’elle est tombée sur la photo de Sonny, un chien de 16 ans.

Son histoire l’a énormément touchée. Le canidé avait été découvert errant dans les rues de la ville. Il portait bien une puce d’identification lors de son sauvetage, mais ses propriétaires étaient introuvables.

Kathryn LaRoche a pris rendez-vous pour rencontrer Sonny au refuge de l’Indy Humane. Quand elle est arrivée, on lui a dit qu’elle avait 30 minutes pour le voir et prendre une décision. Après avoir passé 5 minutes auprès du chien, elle savait déjà qu’elle l’emmènerait à la maison le jour-même. Elle a donc rempli tous les documents et l’a officiellement adopté.

Un sourire qui en dit long sur le bonheur qu’il ressent

Sur le trajet de son nouveau foyer, le brave Sonny, tranquillement assis sur la banquette arrière, semblait très heureux. Il arborait même un magnifique sourire.

Dès la première nuit, il a sauté dans le lit de sa nouvelle propriétaire et a dormi à ses côtés. Depuis son adoption, le chien sénior profite pleinement de la vie, entre jouets, promenades, bons repas et tendres échanges avec Kathryn LaRoche.

« Il a encore beaucoup d’amour à donner et je me sens chanceuse de pouvoir le gâter pour le restant de sa vie », confie cette dernière à The Dodo.