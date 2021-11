Un chien à 3 pattes et un chat handicapé ne peuvent plus se passer l'un de l'autre

Scooter et Falco ont été unis dans la tragédie. L'un est paralysé de l'arrière-train, l'autre a perdu une patte. Leur état ne les empêche absolument pas de profiter de la vie ensemble.

Ils ont beau être un chat et un chien, Scooter et Falco demeurent les meilleurs amis du monde. Les 2 copains ne peuvent se passer l'un de l'autre, et leur histoire s'avère émouvante.

Scooter, 3 ans, a été blessé à la colonne vertébrale à la suite d'un accident. Résultat : son arrière-train paralysé le contraint à se déplacer à l'aide d'un chariot. Quant à Falco, il a vécu une vie d'errance avant d'être recueilli par Rose Mary Millan et Roy, son partenaire. Le chien, gravement blessé et amputé d'une patte, cachait certainement un passé douloureux... « Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé », a déclaré Rose Mary à Mirror.

L'objectif du couple était de prendre soin du canidé, le temps de lui trouver un nouveau foyer. Cependant, personne n'a voulu adopter un chien à 3 pattes... Rose Mary et Roy ont donc décidé d'en faire un membre permanent de leur famille.

Scooter et Falco ont été sauvés par une amoureuse des animaux

Falco, qui a reçu une « fausse patte » pour remplacer le membre manquant, a réussi à aller de l'avant grâce à Scooter. Le chien et le chat, tous les 2 handicapés, adorent se câliner, jouer ensemble et se reposer l'un contre l'autre.

Malgré leur condition particulière, ils profitent de chaque instant précieux que leur offre la vie et se promènent régulièrement. « Ils s'entendent bien et aiment sortir ensemble », a expliqué leur propriétaire. « Ils sont très aventureux. » Nous pouvons dire que ces 2 âmes se sont parfaitement trouvées !

La dame, originaire de Bolivie, a l'habitude de sauver des animaux en détresse. « Je ne cherche pas d'animaux, ce sont eux qui me trouvent », a confié Rose Mary. « Je ne peux jamais les laisser derrière moi, surtout s'ils sont handicapés. »