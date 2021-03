Un chaton paralysé et esseulé se lie d'amitié avec un chat à 3 pattes dès son arrivée au refuge

Quand Hayko, chaton ayant perdu l’usage de ses pattes arrière, a rencontré une chatte handicapée elle aussi, cela a été le coup de foudre. Les 2 félins sont inséparables depuis.

Un jeune chat paralysé au niveau du train arrière avait été amené dans une clinique vétérinaire d’Istanbul pour recevoir des soins. Outre son handicap, il souffrait de blessures et d’une infection, d’après Love Meow.

Ahsen, une bénévole, a été sollicitée pour le prendre en charge. Elle accueille régulièrement des chats en difficulté pour les préparer à l’adoption. C’est ce qui était prévu avec le félin en question, qu’elle a nommé Hayko.

Le chat à la robe noir et blanc a donc poursuivi ses traitements chez sa famille d’accueil. La jeune femme en a pris soin jour et nuit, puis l’a présenté à ses autres compagnons, dont une femelle appelée Ekim.

Ahsen l’avait adoptée quelques semaines plus tôt, après l’avoir rencontrée à la même clinique vétérinaire. La chatte avait été découverte errante et avait dû être amputée d’une patte avant à cause d’une blessure. Elle s’en était bien remise et avait réussi à s’adapter à sa nouvelle condition.

Une entente instantanée entre les 2 chats

« Ekim est devenue très proche de Hayko, alors que les autres chats gardaient leurs distances », raconte leur maîtresse. Elle était ravie d’assister à la naissance de cette belle amitié, tout en espérant trouver une famille d’adoption pour son nouveau protégé.

Au fil des jours, quand elle a constaté à quel point les 2 chats étaient liés, elle a fini par prendre la décision de garder Hayko. Elle l’a adopté.

A lire aussi : Un chiot errant touché par la magie de Noël trouve une famille aimante en s'endormant dans la crèche de la ville

Hayko a désormais un foyer et un petit clan qui l’aime et le choie. Bien que privé de l’usage de ses pattes arrière, il ne cesse de gagner en mobilité et en énergie, en grande partie grâce à Ekim. Elle le rassure et l’encourage à se montrer actif en jouant.