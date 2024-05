Un cerf et un chien errant ont été interpellés par la police après s’être baladés en ville

Bien qu’observer un cerf en ville ne soit pas impossible, cela reste toutefois rare, car il s'agit d'un animal sauvage vivant en forêt et craignant les humains. Alors, en observer un en train de se balader dans la rue aux côtés d’un chien est d’autant plus inhabituel, voire improbable ! C’est pourtant ce qu’ont vu les habitants d’une ville américaine.

Un cerf et un chien à priori errant ont été placés en sécurité par les forces de l’ordre de Tipton, dans l’Iowa (États-Unis), rapportait People. Le drôle de duo a passé la journée à se balader au milieu des habitants. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas passé inaperçu !

Il a été observé sur les trottoirs de la ville par des témoins. Sur les photos capturant cette scène invraisemblable, on remarque un grand chien à la fourrure généreuse en train de marcher. Il semble tout à fait serein et profite simplement de sa promenade en compagnie de son ami. Car oui, la boule de poils n’est pas seule et a d’ailleurs trouvé un compagnon de route surprenant.

© Département de police de Tipton

« Parfois, un chien veut juste promener son cerf ! »

Elle est suivie par un cerf, qui paraît également trouver cette promenade tout à fait normale. En effet, l’animal sauvage flâne tranquillement et n’a pas l’air dérangé par l’agitation de la ville. Il se pourrait que les 2 quadrupèdes se connaissent ou qu’ils partagent la même maison, mais la police de Tipton n’a pas donné de précision quant à leur provenance.

Quoi qu’il en soit, elle est partie à leur rencontre pour les capturer, car ils s’approchaient dangereusement de la route : « Toutes les bonnes promenades ont une fin. Les 2 bonhommes étaient trop proches de la circulation » précisait-elle sur les réseaux sociaux.

© Département de police de Tipton

A lire aussi : Il accompagne un proche dans un refuge pour animaux et repart avec un nouvel ami (vidéo)

La police les a donc suivis pour finalement les retrouver sur une pelouse. Le chien s’était allongé et son ami cervidé se tenait toujours à côté de lui. Ils ont été rapatriés par les forces de l’ordre dans un véhicule respectif pour être examinés : « Le chien éprouvait clairement des remords, mais le cerf marmonnait quelque chose à propos de se libérer et de tout recommencer demain ! » plaisantaient les agents.