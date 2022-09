Un Border Collie sauvé in extremis de la noyade par 4 adolescents : sa maîtresse souhaite les retrouver pour les remercier

Laura Jones, 40 ans, vit à Shrewsbury au Royaume-Uni avec son fidèle compagnon à 4 pattes nommé Mono.

Le jeune Border Collie de 18 mois a été adopté dès son plus jeune âge et fait depuis le bonheur de sa famille. Il adore profiter de longues promenades avec sa maîtresse au bord de la rivière Severn qui traverse la ville et plonge volontiers à l’occasion pour se rafraîchir.

Malgré 21 allergies différentes qui obligent Laura à rester très vigilante sur ce qu’il ingurgite, Mono est un chien facile à vivre. Il a un très bon rappel et veut toujours faire plaisir aux siens.

Jeudi 1er septembre, Laura et Mono sont partis faire un jogging. « Nous avons couru de chez nous à travers la carrière, vers le déversoir. C'est notre itinéraire habituel », a précisé la quinquagénaire à Shropshire Star.

Mono s’est laissé distraire un instant par quelques canards qui voguaient tranquillement sur les flots à proximité du pont Anglais. Il a alors sauté à l’eau dans l’espoir de les atteindre.

Seulement quand il a voulu remonter, il s’est retrouvé en difficulté.



Laura Jones / Shropshire Star

Une minute interminable

« Il a plongé d’une grande chute de béton. Il n'y avait aucun moyen pour lui de remonter sur la rive. Il grattait désespérément la pente abrupte, en vain », a expliqué Laura encore sous le choc.

La femme s’est alors positionnée à plat ventre sur le rebord dans l’objectif de le repêcher. Malheureusement, elle était trop petite et ne pouvait l’atteindre.

« Je me suis dit : il va mourir, je ne vais pas réussir à le sortir de là. Il ressemblait à un rat noyé. Il a été immergé plusieurs fois et les expressions de son visage témoignaient de sa panique », a confié Laura.



Laura Jones / Shropshire Star

Soudain, 4 adolescents sont apparus dans son champ de vision. Alertés par les cris de la propriétaire, ils sont venus porter main forte.

Henry, le plus grand d’entre eux s’est alors positionné à côté de Laura et a pu le hisser en sécurité, non sans difficulté.

Par bonheur, Mono s’en est sorti indemne, même si Laura a révélé qu’il est tout de même quelque peu traumatisé par l’expérience et ne s’approche désormais plus du rivage.

La propriétaire souhaite remercier chaleureusement ses 4 sauveteurs qu’elle a quittés dans la hâte après l’incident.

« S’ils n’avaient pas été là, il serait mort, j’en suis sûr », a conclu Laura.