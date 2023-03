Un Berger Allemand retraité de l'armée et son maître-chien vivent d'émouvantes retrouvailles à l'aéroport

L’organisation Mission K9 Rescue avait déjà aidé à réunir plus de 600 chiens des forces armées américaines avec leurs maîtres. C’est aussi elle qui a récemment pris en charge le transfert en avion de Bady, Berger Allemand de 10 ans, de Corée du Sud vers les Etats-Unis.

Le canidé est arrivé à l’aéroport international de Seattle-Tacoma dans l’Etat de Washington le lundi 13 mars, Journée nationale des chiens militaires à la retraite (National K9 Veterans Day). Quelqu’un l’y attendait impatiemment ; son maître-chien, le sergent Adamma Bilal.

Tous 2 avaient servi ensemble sur une base de l’armée de l’air américaine en Corée du Sud pendant un an et demi. Bady était spécialisé dans la détection d’explosifs, rapportait Pet Helpful.

Malheureusement, leurs chemins s’étaient séparés avec l’affectation du sergent Adamma Bilal à une autre base. Ils avaient ainsi été privés l’un de l’autre pendant 6 longs mois.

Jusqu’à ces émouvantes retrouvailles à Seattle, qui ont eu lieu en présence de la journaliste Hannah Knowles. Cette dernière a posté quelques photos de ces précieux moments sur les réseaux sociaux.

« Il est mon meilleur ami. J’étais si excité de le revoir, confiait le militaire à Katu.com. Je suis prêt à le ramener à la maison, le laisser courir sur la plage et partager de bons moments ».

