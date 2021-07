Un appel aux dons lancé pour les soins d’un chien dans un état critique, abandonné sur une route

Découvert seul sur une route et incapable de se déplacer, un chien abandonné a été pris en charge par une association qui travaille d’arrache-pied pour le sauver. Extrêmement maigre et faible, il n’est pas encore sorti d’affaire et a besoin de longs soins. Le refuge a lancé un appel aux dons pour les financer.

On n’a pas encore trouvé de nom pour un chien très mal en point et abandonné sur la route, l’association ayant d’ailleurs lancé un appel aux suggestions, mais ce n’est pas le plus important pour le moment. Les bénévoles du refuge Fort Wayne Animal Care & Control concentrent surtout leurs efforts autour de ses soins, car son état de santé est encore loin d’être satisfaisant, rapportait WANE 15 ce mardi 6 juillet.

Dans un premier post publié dimanche sur sa page Facebook, l’organisation expliquait qu’un passant avait découvert l’animal en question sur la chaussée à Fort Wayne, dans l’Etat de l’Indiana. Le chien était si maigre et faible qu’il n’était capable ni de marcher, ni de se tenir debout. Pour l’équipe de l’Animal Care & Control, on a clairement affaire à un cas d’abandon ; le quadrupède ne pouvait pas s’être retrouvé là par ses propres moyens.

Depuis son arrivée au refuge, tous sont mobilisés pour l’aider à remonter la pente. Âgé approximativement d’un an, le chien est vraisemblablement un croisé Beagle ou Epagneul Breton. Il fait l’objet d’une surveillance et de traitements constants de la part des bénévoles.

Le chien va mieux, mais n’est pas encore sorti d’affaire

Mardi, l’association a donné des nouvelles rassurantes du quadrupède. Même s’il n’est pas encore totalement hors de danger, « son état de santé s’améliore lentement » et il commence à reprendre du poids, apprend-on via la nouvelle publication Facebook. Désormais, il mange et s’assied seul. Une attention particulière est accordée à son alimentation pour ne pas brusquer son système digestif mis à mal par une longue période de privation.

Par ailleurs, les premiers examens laissent à penser qu’avant d’être découvert, le chien était détenu dans une cage ou une autre structure étroite. Il est encore trop faible pour se déplacer et son adoption n’est pas à l’ordre du jour. Il faudra probablement attendre plusieurs semaines avant d’envisager de le placer.

Le Fort Wayne Animal Care & Control a lancé un appel aux dons pour l’aider à financer ses soins. L’association s’efforce également de recueillir un maximum d’informations autour des circonstances de son abandon.