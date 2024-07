Un adorable petit chien atteint d’une maladie rare reçoit l’aide d’ingénieurs qui conçoivent pour lui un accessoire vital

Avant son sauvetage par un refuge du Tennessee (États-Unis), Niblett n’avait pas eu beaucoup de chance dans la vie. Le petit Chihuahua était en effet atteint d’hydrocéphalie, une maladie qui a provoqué une zone molle sur son crâne, mettant de fait sa vie en péril. Ses nouveaux amis ont heureusement trouvé un adorable moyen de lui permettre de vivre normalement le plus longtemps possible.

Lorsqu’il est arrivé au refuge de la Humane Educational Society (HES) à Chattanooga dans le Tennessee (États-Unis), le petit Niblett a rapidement séduit tout le monde avec sa personnalité pétillante. Pourtant, comme le rapporte The Dodo, quelque chose en cet adorable Chihuahua le distinguait des autres pensionnaires canins.

Une maladie rare

Les bénévoles du refuge ont en effet suspecté que Niblett était atteint d’une maladie grave. Après quelques tests approfondis, le diagnostic est tombé. « Il est rapidement devenu évident que Niblett souffrait d’une maladie grave : une hydrocéphalie, ou « eau dans le cerveau », qui a provoqué une zone molle sur son crâne qui n’avait pas complètement fusionné », a expliqué la HES. « Cette maladie le rendait extrêmement vulnérable aux blessures mineures, ce qui représentait une menace importante pour sa vie. »

HES / Facebook

Dès lors, le personnel du refuge a commencé à réfléchir à des moyens de protéger le crâne de Niblett et l’idée d’une casquette est rapidement ressortie. Pour la confection, le refuge a contacté le College of Engineering and Computer Science de l'Université du Tennessee afin de solliciter l'aide de ses ingénieurs.

Une adorable invention

Le professeur associé Dr Trevor Elliot et le diplômé Connor Mackey qui avait une grande expérience en impression 3D ont été immédiatement intéressés par le cas de Niblett. De plus, ils savaient exactement comment s’y prendre.

HES / Facebook

Après avoir scanné la tête du toutou pour en créer une image 3D, l’équipe s'est mise au travail pour concevoir la casquette parfaite. « Ils ont développé plusieurs itérations de casques de protection, créant finalement un design semblable à un casque de football que Niblett a rapidement adopté », a déclaré la HES.

Lorsque Niblett a essayé son casque personnalisé pour la première fois, il lui allait à la perfection. Depuis, le petit Chihuahua le porte en permanence et l’amélioration de ses conditions de vie est indiscutable.

HES / Facebook

Même s'il est toujours à la recherche d’un foyer pour la vie, le toutou ne manque pas d’amour au refuge et ses soignants dévoués sont reconnaissants envers l’équipe d’ingénieurs qui a permis la réalisation de cette adorable invention.

HES / Facebook

« Alors que Niblett poursuit son parcours, il témoigne des efforts extraordinaires que des individus et des organisations dévoués sont prêts à déployer pour assurer un avenir meilleur à ceux qui en ont besoin », a écrit la HES. « C'est vraiment génial de pouvoir sauver la vie d'un chien en utilisant ces techniques », ont-ils conclu à juste titre.