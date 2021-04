Truffe & Moustache lance la cure « Allure », un complément alimentaire naturel pour soigner le pelage de votre chien et de votre chat

Qui dit arrivée du printemps, dit arrivée de la mue de votre compagnon à 4 pattes. Cette période se révèle idéale pour accorder un peu plus d’attention à son pelage. L’entreprise française Truffe & Moustache propose une solution 100 % naturelle, qui limitera la chute des poils tout en prenant soin de l’organisme de votre chien ou de votre chat. Son nom ? La cure Allure.

La plupart des animaux domestiques perdent des poils tout au long de l’année. Ces derniers poussent, meurent puis tombent pour laisser la place aux suivants. Bien que ce cycle se révèle normal, le propriétaire peut aider son chat ou son chien à préserver la santé et la beauté de son pelage. Lors de la mue printanière, ils abandonnent leur chaude fourrure d’hiver pour revêtir un manteau moins consistant. L’importance de la mue dépend de la race, mais également de l’état de santé du quadrupède. Une peau et un poil de mauvaise qualité entraîneront une augmentation de la chute des poils.

© Truffe & Moustache

Allure, un complément alimentaire à base de plantes naturelles

Comme la mue de votre fidèle compagnon a frappé à votre porte en même temps que le printemps, la société Truffe & Moustache a ajouté un nouveau complément alimentaire à son catalogue. Son objectif ? Aider les propriétaires à prendre soin de leurs animaux, le plus naturellement possible. La cure Allure, 100 % naturelle pour chiens et chats, est composée de plantes qui aident à :

limiter la chute des poils et stimuler leur repousse ;

améliorer l’état de la robe de l’animal, laquelle devient plus soyeuse et brillante ;

assainir et entretenir les peaux fragiles.

© Truffe & Moustache

A lire aussi : Incapable de faire ses adieux à son chat, elle décide de le faire cloner en utilisant une mère porteuse

Une cure naturelle facile à donner à son chat ou à son chien

Grâce à son format pratique, Allure est simple à doser et à incorporer à la gamelle du chien ou du chat. Un moulin, de fabrication française et rechargeable, permet de moudre facilement le complément alimentaire. Cette cure de phytothérapie, compatible avec tout type de nourriture, dure entre 1 et 3 mois en fonction de la corpulence de l’animal. Elle est actuellement disponible sur la boutique officielle de Truffe & Moustache.