"Trop malade" pour son propriétaire, cette chienne enterrée vivante parvient à survivre sans eau ni nourriture jusqu'à l'arrivée des secours !

Découverte enterrée vivante sur une plage hawaïenne, une chienne répondant au nom de Leialoha a été prise en charge en urgence par une équipe de vétérinaires. Ces derniers ont travaillé nuit et jour pour l’aider à se rétablir. Son état de santé était extrêmement préoccupant.

A Hawaï, sur l’une des plages de l’Ouest de l’île d’O’ahu, un vacancier s’est aperçu que quelque chose bougeait sous le sable. C’est ainsi qu’il a découvert qu’une chienne avait été enterrée vivante à cet endroit, rapporte Animal Channel. L’animal était en grande souffrance et devait être secouru de toute urgence.

L’association de protection animale locale PAWS of Hawaii en a été informée. Elle a tout de suite pris la chienne en charge. Leialoha – c’est son nom – était très mal en point. Elle semblait d’ailleurs déjà bien malade avant d’avoir été enterrée.

Tout porte à croire que son propriétaire cherchait à « abréger ses souffrances » de la plus cruelle des manières. La chienne n’avait presque plus de poils et portait de multiples blessures infectées. La chaleur avait aggravé son état. Par ailleurs, elle n’avait rien mangé depuis des jours et était déshydratée.

Kelly Dowdall-Garberson, vétérinaire, l’a mise sous traitements dans les locaux d’Aloha Affordable Veterinary Services. La chienne avait encore besoin de temps et de soins pour être considérée comme tirée d’affaire.

Pour sa part, Ku’ulei Durand, directrice exécutive de PAWS of Hawaii, pense que son propriétaire l’avait délibérément blessée en utilisant un couteau. Hélas, son acte horrible demeurera très probablement impuni, car aucun indice n’a pu permettre d’en connaître l’identité.

Leialoha a été confiée à une famille d’accueil, chez laquelle elle poursuit sa convalescence. Kelly Dowdall-Garberson la suit de très près en effectuant des visites régulières.