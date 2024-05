Trop anxieux pour dormir seul, un jeune garçon sourd trouve du réconfort auprès du chien entendant qui a changé sa vie

Callum Maclachlan, de Cove près Aberdeen en Écosse, avait auparavant beaucoup de mal à s’endormir seul. Le jeune garçon de 14 ans est en effet sourd et le silence total l’angoissait la nuit. Comme le rapporte le Daily Record, sa vie a changé lorsque Piper, un Cocker Spaniel entendant, est venu vivre avec lui en 2021.

La fin des nuits angoissantes

Vicky, la mère de Callum, a expliqué : « Lorsque Callum enlève ses implants cochléaires, son monde est complètement silencieux. Il ne peut pas nous entendre bouger dans la maison et se sent donc vraiment seul dans le noir. Mon mari et moi devions nous relayer chaque nuit pour nous allonger à côté de lui jusqu’à ce qu’il s’endorme. »

Hearing Dogs for Deaf People / Facebook

Depuis que Piper est arrivée il y a 3 ans, les parents du garçon n’ont plus jamais eu à faire ça. La chienne qui dort avec Callum l’aide à se sentir en sécurité.

Désormais, il ne craint plus d’être seul dans sa chambre et il joue même en ligne avec des amis pendant que Piper s’assoit près de lui. « Il n’a droit qu’à un certain temps de jeu en ligne, alors nous avons réglé une minuterie et quand elle se déclenche, Piper lui donne un coup de coude et il sait que le temps est écoulé ! », a déclaré Vicky.

Un soutien pour Hearing Dogs for Deaf People

Si la vie de Callum a pu connaître ce changement heureux, c’est grâce à l’association Hearing Dogs for Deaf People qui forme des chiens comme Piper à alerter les personnes sourdes sur des sons importants qu’elles manqueraient autrement et briser leur solitude. Aujourd’hui, l’adolescent est l’une des 76 personnes en Écosse qui ont un chien entendant pour les aider au quotidien.

Sa famille a souhaité partager sa touchante histoire pour soutenir le Great British Dog Walk, un rassemblement au profit de Hearing Dogs for Deaf People se déroulant au domaine de Balmoral le 2 juin 2024.

A lire aussi : Ce chien se forge une réputation de roi de l'évasion en donnant du fil à retordre à ses familles d'accueil

Hearing Dogs for Deaf People / Facebook

Dès que le roi Charles aura donné son autorisation, l’évènement verra des centaines de promeneurs et de chiens de toutes formes et de toutes tailles se rassembler sur le domaine royal. Les fonds récoltés à cette occasion serviront à former et à soutenir entièrement un chien entendant pendant toute sa vie. Chaque participant contribuera donc à transformer la vie d’une personne sourde, comme celle du jeune Callum.