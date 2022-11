Toutou, la marque naturelle et écoresponsable qui rend votre chien heureux

Vous cherchez une manière de sublimer le pelage de votre chien, tout en préservant la planète ? Toutou a la solution pour vous. Cette marque a vu le jour en 2022, et elle se veut écoresponsable et solidaire. Zoom sur un projet aux valeurs fortes mené par Juliette et son compagnon à 4 pattes, Jules.

En France, le succès des produits naturels ne cesse de croître, selon une étude de statista.com : « En 2021, le secteur français des cosmétiques écologiques et biologiques valait 251 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 85% comparé à 2012 ».

Cette évolution concerne aussi bien les humains que nos animaux de compagnie. Pour mieux répondre à cette demande, Toutou propose aujourd’hui des articles sains et naturels, qui promettent de chouchouter vos boules de poils préférées.

Commençons par le commencement

Juliette est chimiste de profession, et elle a rapidement constaté un manque de transparence dans la composition des produits de soin et d’hygiène pour animaux. Pour défier cette absence de réglementation, elle s’est associée à un laboratoire partenaire et a décidé de se lancer dans la fabrication de cosmétiques sains pour animaux.

Ça tombe bien, puisque Jules, son « chien roumain préféré », avait besoin d’un nouveau shampoing...

« Tout, tout pour leur peau »

C’est donc en 2022 que Toutou a fait son apparition sur le marché français, après un an de recherche et de développement. Ses 3 produits de lancement répondent à des exigences bio et végan : un shampoing en pastilles à diluer, un shampoing sec en poudre, et 2 brosses pour l’utilisation de ces shampoings.

Ces produits se veulent « minimalistes », « naturels » et « respectueux des normes humaines » de cosmétique. Tous sont conçus et fabriqués en France, et leurs emballages sont 100 % recyclables et sans plastique.

Un engagement solidaire en faveur du bien-être animal

Toutou se veut aussi « solidaire de tous les chiens ». En plus de garantir la santé de leurs poils, l’entreprise organise une récolte de dons pour l’association WOF (Way Of Freedom). Celle-ci vient en aide aux chiens et chats abandonnés de Roumanie.

Les produits et les engagements de la marque sont à découvrir dans une campagne Ulule depuis le 8 novembre dernier. Il est également possible d’y réaliser des précommandes. Noël arrive à grands pas, alors ne serait-ce pas l’occasion de gâter votre boule de poils préférée ?

