Sybil, considéré comme l’un des meilleurs chiens policiers, prend sa retraite sous les éloges de ses collègues

Pendant 7 ans, la police du Derbyshire a eu un précieux atout dans ses rangs. Sybil, chien de recherche expérimenté, a fait ses preuves enquête après enquête, prouvant à tous qu’il était l’un des meilleurs dans sa discipline. Mais à l’aube de sa 10eme année, il s’apprête à laisser sa place à son successeur pour prendre sa retraite.

Au début de sa carrière, en 2016, Sybil s’est spécialisé dans la recherche médico-légale pour aider à traquer les criminels. Il fait partie des 3 uniques chiens formés en Angleterre dans sa spécialité, précisait BBC. Rapidement, ses collaborateurs ont décelé son talent, lequel s’est confirmé à travers diverses missions.

Un travail admirable

Accompagné du policier Chris Morris, Sybil a traqué les malfaiteurs à travers tout le pays. Il a participé à la résolution de nombreuses enquêtes grâce à son travail jugé « exemplaire » par ses collègues humains : « Sybil a fait un travail remarquable au cours des 7 dernières années, et nous lui sommes redevables pour son service, qui a contribué à rendre notre propre communauté plus sûre et celle de nombreuses autres à travers le Royaume-Uni » déclarait un porte-parole de la police du Derbyshire.

Sybil s’est d’ailleurs distingué par ses incroyables compétences qui n’ont laissé aucun maître-chien indifférent : « Les entraîneurs de nombreuses forces ont considéré Sybil comme l'un des meilleurs chiens de recherche de police qu'ils aient jamais vu, une véritable distinction » poursuivait l’interlocuteur.

Police du Derbyshire

Une retraite bien méritée

Aujourd’hui, Sybil n’est plus tout jeune et a déjà beaucoup donné dans la police. Il est temps pour lui de prendre du repos et de laisser sa place à un autre canidé. Pour sa retraite, il a été accueilli par son nouveau propriétaire et s’est installé dans sa maison pour toujours aux côtés d’un autre chien policier retraité. Ses anciens collègues ne l’oublieront certainement jamais, car il a marqué les esprits : « Merci pour votre service et profitez-en pour lever la patte » remerciait l’un d’eux.