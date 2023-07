À Strasbourg, les touristes peuvent confier leur chien à Patch Guard pendant qu’ils visitent la ville

« Visitez, profitez, shoppez en toute confiance ! » assure Patch Guard. L’entreprise chouchoute les chiens des touristes à Strasbourg. Avec son architecture typique, son riche patrimoine, et son mythique marché de Noël, la capitale européenne attire des millions de personnes chaque année. Mais si vous comptez visiter la Cathédrale Notre-Dame, ou faire des musées avec votre chien, l’accès vous sera refusé. Ces lieux incontournables sont interdits aux animaux.

Laëtitia Lacote répond à cette problématique de façon brillante. Elle s’est inspirée de son expérience personnelle avec Patch, son Berger Australien Miniature, pour créer Patch Guard. Son idée s’est concrétisée à l’occasion du Trophée Petfriendly de 2022, dont elle est sortie Lauréate. Sa société jouit désormais d’un partenariat avec la Ville de Strasbourg.

Une alternative pratique

Pour Laëtitia, l’objectif était de combler la demande de ceux qu’elle appelle « les toutouristes », soit les voyageurs partant avec leur chien. Comme elle, ceux-ci sont parfois limités pendant leurs séjours. Nombreux sont les sites touristiques qui n’autorisent pas l’accès aux canidés. Au lieu de se priver, les maîtres peuvent confier leur boule de poils à l’équipe de Patch Guard.

Celle-ci dispose d’un local de 100m² au cœur de la ville. À l’intérieur, le confort, l’hygiène et la sécurité priment. Il est possible de s’y rendre avec ou sans réservation, sous présentation du carnet de santé de l'animal. Pendant une heure ou une journée complète, les chiens sont nourris, promenés, bichonnés par Laëtitia et Clémentine.

Partir l’esprit tranquille

Ces dernières détiennent un diplôme dans le secteur animalier, l’ACACED (Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d'Espèces Domestiques). Elles acceptent tous les chiens, qu’ils soient sociables ou non. Les plus timides disposent d’ailleurs d’un espace calme et isolé pour se reposer. Le bien-être des animaux compte avant tout chez Patch Guard.

La société espère lutter contre les abandons grâce à son service, qui n’existe pas ailleurs en Hexagone. Elle souhaite aussi favoriser le tourisme en compagnie des chiens. Lesquels sont des membres à part entière pour de nombreuses familles françaises.

La garderie Patch Guard est ouverte du 26 juin au 31 décembre 2023. Pour en savoir plus et pour réserver, rendez-vous sur patch-guard.fr.