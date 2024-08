Squelettique au moment de son sauvetage, Lola a puisé dans ses dernières forces pour changer de vie grâce aux soins de sa nouvelle famille

Lola a été emmenée chez un vétérinaire dans un état catastrophique. Sa maigreur était telle que son pronostic vital était engagé. Avec des soins adaptés et beaucoup de détermination, la chienne est parvenue à remonter la pente. Aujourd’hui, sa vie n’est radicalement plus la même qu’autrefois.

Lola, une femelle Springer Anglais, a rejoint la branche Northumberland West de la RSPCA, au Royaume-Uni, après avoir été secourue par de bons samaritains. Si son état de santé était tout bonnement catastrophique, la boule de poils est désormais méconnaissable. Elle a réalisé un parcours remarquable depuis le mois de septembre 2023.

C’était à cette période qu’un Cocker nommé Charlie et elle ont été retrouvés. Les 2 étaient dans un état de maigreur extrême. Malheureusement, le premier n’a pas survécu, mais il restait encore de l’espoir pour Lola.

© RSPCA

Un sauvetage in extremis

Au moment de son sauvetage, la chienne ne pesait que 6,2 kilogrammes, sachant que les femelles de même race atteignent généralement jusqu’à 25 kilogrammes à l’âge adulte. Yahoo News précisait qu’elle avait un IMC de 1, tandis que le poids de forme se situe à 4 ou 5 sur 9. En d’autres termes, la chienne était dangereusement maigre.

Elle a été examinée par un vétérinaire qui en a déduit qu’elle n’avait jamais pu manger à sa faim. Mais ce passé difficile était désormais bien loin derrière elle. Placée entre les bonnes mains de la RSPCA, elle était prête à prendre un nouveau départ.

Une vie plus sereine

Le quadrupède a été placé à l’adoption une fois son état de santé stabilisé. Des adoptants au grand cœur ont décidé de lui offrir sa chance et ont changé sa vie : « Lola est la chienne la plus affectueuse, la plus confiante et la plus douce. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle veut juste être amie avec chaque chien et chaque humain qu'elle rencontre » témoignait Louise, sa nouvelle propriétaire.

Elle a raconté que la femelle Springer profitait de baignades, de randonnées et de diverses sorties avec ses maîtres aimants. Lesquels sont reconnaissants de l’avoir dans leur vie : « Nous nous sentons très chanceux d'avoir adopté Lola dans notre famille et nous ne pouvons pas imaginer la vie sans elle » affirmait Louise.