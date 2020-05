Squeezie tente de faire prendre un bain à son chien Natsu, sa réaction est hilarante

Vidéaste YouTube à la popularité croissante, Squeezie a fait le buzz sur Instagram en partageant une vidéo de son chien qui n’aime pas les bains.

Lucas Hauchard, alias Squeezie, publie régulièrement des vidéos sur YouTube et Instagram, où il compte respectivement 14,5 et 6,2 millions d'abonnés. Il fait ainsi valoir sa bonne humeur et son sens de l'humour auprès de ces derniers.

Récemment, il a encore trouvé le moyen de faire rire ses nombreux fans. Comme le rapporte le site MCE, le Youtubeur de 24 ans a posté, le lundi 6 mai, une vidéo mettant à l'honneur son chien Natsu qui refuse catégoriquement de prendre son bain.

Natsu, qui signifie « été » en japonais, a conquis le cœur des fans avec son attitude peu coopérative dans cette vidéo que l’auteur a nommée « Natsu VS le bain ». D’autant plus que son maître a dû faire appel à l’assistance d’une autre personne pour arriver à laver le Shiba-Inu.

Certains d'entre vous auront certainement reconnu la musique accompagnant le bain très mouvementé de Natsu, le générique des "Razmoket" en l'occurrence.

Ayant fait le tour de la toile en seulement quelques heures, « Natsu VS le bain » a récolté pas moins de 700 000 vues.

Une séquence qui montre aussi la belle relation qui unit Squeezie à son compagnon à 4 pattes, pour lequel il avait effectué un voyage au Japon en 2017 afin de l'y adopter.