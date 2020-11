Soulagé à l'idée d'être pris en charge par des personnes bienveillantes, ce chien errant ne quitte plus les bras des sauveteurs

Quand les bénévoles sont venus le chercher au milieu du tas de détritus où il vivait, le chien a compris qu’ils étaient là pour l’aider. Il l’a montré en se blottissant contre celui qui le portait dans ses bras.

Stray Rescue of St. Louis est une association de protection animale qui est basée, comme l’indique son nom, à Saint Louis dans l’Etat du Missouri (Midwest des Etats-Unis). La semaine dernière, ses membres avaient été appelés à intervenir dans une vieille maison abandonnée, où un chien errant avait élu domicile.

Comme le rapporte I Love My Dog So Much, le croisé Boxer s’était réfugié dans le garage de la propriété délaissée. L’endroit était envahi de toutes sortes de déchets. Des voisins avaient, en effet, pris l’habitude d’y jeter toutes les choses dont ils n’avaient plus besoin. Le chien lui-même semblait avoir été abandonné.

Les bénévoles sont arrivés sur place et, dès qu’il les a vus, le canidé s’est mis à remuer la queue. Il avait compris qu’ils étaient là pour l’arracher à son calvaire. Quand l’une des membres de l’équipe de Stray Rescue of St. Louis l’a porté, l’animal s’est blotti contre elle et a caché son museau sous ses bras, comme pour mieux apprécier cet instant de grande tendresse auquel il n’avait plus eu droit depuis longtemps.

Le chien, qu’ils ont appelé Chowder, a été emmené chez le vétérinaire, qui a prescrit une série de traitements pour ses yeux, ses différentes blessures, ainsi que les irritations et les zones enflées de son corps.

Chowder semblait relativement en forme et joyeux malgré ce qu’il avait vécu. Stray Rescue of St. Louis est à la recherche d’une famille d’accueil pour le chien, afin qu’il poursuive sa convalescence dans les meilleures conditions. Dès que sa santé le permettra, il sera proposé à l’adoption.

Voici son sauvetage en vidéo :

