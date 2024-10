Souffrant d’un trouble alimentaire et de plusieurs handicaps, une jeune femme peut compter sur le soutien de son chien d’assistance pour affronter le quotidien (vidéo)

En plus d’être malvoyante et de souffrir d’un trouble alimentaire, Chloe Anderson doit gérer divers handicaps physiques et mentaux. Heureusement, la jeune femme de 24 ans peut s’appuyer au quotidien sur Thumper, son chien d’assistance. Le Dogue Allemand parvient notamment à anticiper ses crises et l’aide dans ce cas à se calmer. Une aide précieuse dont Chloe ne pourrait plus se passer !

Accompagnant aussi bien des adultes que des enfants en situation de handicap, les chiens d'assistance sont formés pour effectuer des tâches spécifiques afin de faciliter le quotidien de leur maître. Ils leur apportent ainsi essentiellement une aide technique, mais aussi un soutien moral. Pour Chloe Anderson, 24 ans, son Dogue Allemand, Thumper, l'aide surtout dans les moments difficiles liés à son trouble alimentaire et à sa dysmorphie corporelle.

Une aide indispensable

Chloe souffre de multiples handicaps mentaux et physiques. Malvoyante, la jeune femme n’a qu’un seul poumon et souffre d'hypertension orthostatique, d’une malformation de Chiari, d'arthrite chronique et d'autisme. La pauvre Chloe lutte aussi contre l’anxiété et la dissociation causées par son trouble alimentaire et sa dysmorphophobie (peur de quelque chose qui ne va pas avec son corps).

guidedane.thumper / Instagram

« J'ai un chien d'assistance qui m'aide à m'orienter dans le monde qui m'entoure et à gérer mon trouble alimentaire », a déclaré Chloe à Newsweek. « Mon chien d'assistance est entraîné à me guider en public, à interrompre les épisodes de dissociation pendant les repas, à sentir une augmentation de mon rythme cardiaque et bien plus encore. »

Récemment, Thumper a eu l’occasion de démontrer toute l’étendue de ses talents sur Instagram.

Une démonstration touchante

Dans une vidéo touchante visionnée plus de 16,6 millions de fois, on peut ainsi voir comment le toutou parvient à calmer sa maîtresse lors d’une de ses crises.

« Je montre comment mon chien d'assistance m'aide à lutter contre mon [trouble alimentaire], commence à sentir l'augmentation de mon rythme cardiaque, commence à remarquer mes mouvements agités lorsque je commence à me dissocier, me donne des coups de patte pour me ramener en arrière. », a expliqué Chloe dans la publication.

Dès qu’il sent le rythme cardiaque de sa maîtresse augmenter et qu’il la voit s’agiter, Thumper réagit immédiatement en posant une patte rassurante sur elle. Lorsqu’elle est plus calme, le toutou continue de veiller sur elle afin d’être sûr que tout danger est écarté.

« Après que Thumper m'a fait savoir qu'il était là et que tout allait bien, il veille à ce que je prenne une bouchée [de mon repas] avant de s'éloigner », a ajouté Chloe.

guidedane.thumper / Instagram

À travers cette vidéo, la jeune femme souhaitait mettre en lumière le rôle important que jouent les chiens d'assistance dans la gestion des problèmes de santé physique et mentale. « Je suis heureuse qu'elle ait attiré l'attention et la sensibilisation sur les chiens d'assistance et qu'elle ait jeté un nouvel éclairage sur les façons dont les chiens d'assistance peuvent aider les gens », a déclaré Chloe à propos de sa vidéo. Un bel hommage au travail extraordinaire que fournit Thumper au quotidien comme bien d’autres toutous d’assistance !