Son chien tombe d’une falaise, il lance un appel de détresse sur les réseaux sociaux

Grâce à l’appel à l’aide lancé sur les réseaux sociaux, le chien d’un couple tombé d’une falaise a pu être secouru le lendemain de l’accident. Sain et sauf hormis une petite blessure sans gravité, l’animal a retrouvé les siens et sa maison.

Quand Julian Stanke et Amanda Farrell parlent de leur chien Bogi, ils le décrivent comme un aventurier incorrigible et curieux, qui a le chic pour se mettre dans des situations embarrassantes à cause de son intrépidité. Sa dernière mésaventure en date, rapportée par KSTP, a valu une grande frayeur à ses propriétaires. Lui-même s’en serait bien passé.

KSTP

Le dimanche 30 mai, ce Springer Anglais d’un an et demi accompagnait ses maîtres et leur autre chien, un croisé Pitbull appelé Ted, en randonnée. Le groupe évoluait sur le circuit Superior Hiking Trail, situé dans le nord-est du Minnesota et surplombant le Lac Supérieur.

Arrivés au sommet et souhaitant profiter de la vue à couper le souffle qui s’offrait à eux, Julian Stanke et Amanda Farrell ont décidé de s’arrêter un moment pour se prendre en photo. Ils ont alors attaché les chiens à un arbre, puis ont réalisé quelques jolis clichés avant de revenir les détacher.

Bogi a alors sauté sur l’occasion pour prendre la poudre d’escampette. Le canidé est parti à toute vitesse, puis s’est volatilisé. Ses propriétaires l’ont cherché partout pendant une bonne heure et demie, jusqu’à entendre ses aboiements qui provenaient de sous la falaise. Le chien avait atterri sur une sorte de plateforme rocheuse, 10 mètres plus bas.

Le couple n’avait aucun moyen de l’atteindre. Il a lancé un appel à l’aide sur Facebook et contacté les secours. Toutefois, le soleil se couchait et la pluie commençait à tomber. Dans l’obscurité et sans équipement, il ne pouvait rien faire dans l’immédiat. La mort dans l’âme, Julian Stanke et Amanda Farrell ont décidé de regagner leur abri et de revenir le lendemain matin.

A leur retour, ils ont été rejoints par Mary Manning, de l’agence d’Etat chargée de la conservation de la nature. Elle avait vu le post publié la veille et connaît parfaitement le terrain. Elle est donc arrivée sur les lieux avec son équipement d’escalade.

KSTP

« C'est assez terrifiant. Nous avons de la chance »

Mary Manning a toutefois jugé risqué de descendre elle-même récupérer le chien, car ce dernier pouvait prendre peur et se mettre en grand danger. Elle a donc harnaché et sécurisé Julian Stanke pour permettre à ce dernier de descendre en rappel vers Bogi. Une fois arrivé au niveau du quadrupède, son maître l’a attaché à une autre ligne et Mary Manning l’a hissé. Amanda Farrell s’est ensuite chargée de récupérer l’animal.

Le Springer Spaniel était enfin sorti d’affaire. Il ne souffrait que d’une éraflure sans gravité à la patte.

KSTP

« Quand on y pense, c'est assez terrifiant. Nous avons de la chance que tout ce qu'il avait était une égratignure », confie Amanda Farrell. Cette dernière explique, en effet, qu’elle et Julian Stanke avaient l’intention d’intervenir eux-mêmes ce matin-là, sans être aussi bien préparés et équipés que Mary Manning.

KSTP