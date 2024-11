Simplement partie adopter un chien au refuge, une femme se retrouve dans une situation qu’elle n’avait pas envisagée

Quand Rozay s’est sentie prête à accueillir un chien dans sa vie, elle a scruté les sites des refuges et a jeté son dévolu sur une boule de poils. Elle lui a rendu visite au refuge, puis a découvert d’autres toutous en détresse et n’a pas pu rester indifférente.

Une internaute nommée Rozay sur TikTok a récemment agrandi son foyer en adoptant 3 Bouledogue Anglais de façon inopinée. En effet, partie chercher l’un d’eux au centre animalier de Downey, en Californie (États-Unis), elle a finalement été prise d’empathie pour 2 autres chiens et a décidé de tous les adopter.

La femme de 25 ans, originaire de Los Angeles, souhaitait offrir une chance à un chien dans le besoin. Le refuge de Downey pratiquait l’euthanasie et Rozay savait qu’en adoptant l’un des pensionnaires, elle lui sauverait probablement la vie. Elle s’est donc déplacée dans les locaux pour aller voir un Bouledogue Anglais repéré sur le site de l’organisme.

Une rencontre bouleversante

Rozay a fait la rencontre du toutou pour lequel elle venait et même si son choix était fait, elle a parcouru les allées du refuge pour voir les autres chiens. Elle a alors découvert 2 canidés dont l’euthanasie était programmée pour un futur proche. Cette nouvelle l’a profondément touchée, à tel point qu’elle a commencé à envisager de les adopter également.

Finalement, elle a pris la décision de sauver les 3 chiens, Pancho, Big Mama et Blanca, qui sont officiellement devenus ses « 3 mousquetaires » en rejoignant sa maison. Elle les a présentés à sa communauté en ligne dans une vidéo relayée par Pethelpful.

Un soutien réconfortant

Les internautes l’ont vivement remerciée pour son geste et ont salué sa bonté : « Vous et votre famille êtes des gens merveilleux. Vous leur avez sauvé la vie. Les chiens secourus sont les meilleurs. Ils seront reconnaissants et vous aimeront » écrivait une personne.

D’autres lui ont suggéré de créer une liste Amazon avec les produits dont elle avait besoin pour prendre soin des chiens. De nombreuses personnes ont participé et lui ont offert la quasi-totalité de l’inventaire. Rozay est infiniment reconnaissante et a d’ailleurs déclaré ne pas savoir comment les remercier. Elle continue de poster des mises à jour des « 3 mousquetaires » pour que tous ceux qui avaient suivi leur parcours puissent avoir de leurs nouvelles.

