L'association YouCare lance une pétition pour réduire la TVA sur les frais vétérinaires (vidéo)

Au moins 300 000 animaux de compagnie sont abandonnés chaque année en France. 300 000 orphelins qui battent le pavé, fuient leur passé sombre et espèrent parvenir à un avenir meilleur.

L’inflation, qui gangrène notre pays, mène notamment la vie dure à certains maîtres qui choisissent l’abandon. Ainsi, les refuges animaliers débordent de petites bêtes en mal d’amour, tout en subissant l’augmentation sur leurs coûts de fonctionnement.

© YouCare

Pour les associations de protection animale, les dépenses les plus importantes liées à la prise en charge de ces âmes en peine concernent les frais vétérinaires. Identification, vaccination, stérilisation… Divers soins de base sont effectués lors de chaque sauvetage.

« […] Ces actes vétérinaires d'intérêt public sont coûteux pour les associations. Or, ils rendent service à l’État en le déchargeant d’une partie de cette mission de diminution de la population d’animaux errants, et en contrôlant la prolifération des maladies, souligne YouCare, en France, il existe plusieurs taux de TVA. À savoir que le plus élevé est de 20 %. Actuellement, les frais vétérinaires sont soumis au taux maximum, alors qu’il est de 2,1 % pour les médicaments pour humains remboursables en pharmacie et de 0 % pour la majorité des actes médicaux. »

Une pétition pour réduire la TVA vétérinaire

Face à ce constat, YouCare souhaite changer le quotidien des associations de protection animale. Comment ? En proposant de baisser cette TVA à 5,5 %, à l’instar des produits de première nécessité et alimentaires, des livres ou encore des spectacles.

« Le fait de réduire de près de 15 % leur coût permettrait d’augmenter d’autant les capacités d’action des associations à sauver des animaux et à réaliser leur mission d’intérêt général », explique YouCare.

Ainsi, une pétition a été lancée sur le site change.org. À ce jour, plus de 4 700 signatures ont été récoltées.

Pour signer la pétition et obtenir de plus amples informations, cliquez ici.