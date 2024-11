Seule survivante de sa portée, une chienne se prend d'affection pour un chaton orphelin et l'allaite

Depuis leur rencontre chez leur bienfaitrice, Phoenix et Snickers sont inséparables. L’une est une chienne et l’autre un chaton. Le petit félin a trouvé en la première une véritable maman de substitution, alors qu’elle n’avait jamais connu la maternité.

Situé à Fraserwood dans la province canadienne du Manitoba, Crazy Jumpers est à la fois un centre d’éducation et une pension canins. Sa fondatrice Patricia Tschanen est une grande amoureuse des chiens qui a, depuis peu, la chance d’être le témoin privilégié d’une histoire d’amitié hors du commun, rapportée par Radio-Canada. Ses protagonistes sont une chienne de 11 mois appelée Phoenix et un chaton miraculé répondant au nom de Snickers.



Patricia Tschanen avait accueilli Phoenix en décembre 2023. Elle est la seule survivante d’une portée de 6 chiots décimée par un virus. Quant à Snickers, il s’est invité à Crazy Jumpers à la mi-octobre 2024 en suivant l’un des chats de Patricia Tschanen. Orphelin, il avait plus que jamais besoin d’être réconforté, nourri et aimé. Phoenix ne pouvait pas mieux tomber.

Le jeune minet noir et blanc avait du mal à faire confiance aux humains, mais pas aux chiens. Avec la chienne au pelage noir, le courant est instantanément passé. Si bien que, aujourd’hui, ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre.



« Je n'ai jamais vu ça »

Phoenix a spontanément endossé le rôle de mère adoptive pour son petit protégé. Elle s’est même mise à l’allaiter, ce qui n’a pas manqué de surprendre leur nouvelle propriétaire. « Tous nos chats sont amis avec les chiens, mais un chien qui allaite un chat ? Je n'ai jamais vu ça », dit-elle à Radio-Canada.

« Phoenix est très vulnérable. Elle a de graves problèmes neurologiques et elle aide un chaton sauvage », poursuit leur maîtresse, admirative.

Le fait qu’une chienne n’ayant jamais connu de gestation peut être étonnant, mais d’après le vétérinaire Jonas Watson interrogé par Radio-Canada, cela peut être s’expliquer par « des changements hormonaux liés à une pseudo-grossesse ».

Quoi qu’il en soit, Phoenix et Snickers s’adorent et Patricia Tschanen espère voir cette merveilleuse relation durer le plus longtemps possible.